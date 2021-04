L’Isola dei Famosi 2021, salta la puntata dell’8 aprile: ecco il motivo

Cambio nel palinsesto Mediaset di giovedì 8 aprile: stop all’Isola dei Famosi, ecco da quale programma verrà sostituita e perché.

A dare l’annuncio è stata la stessa Ilary Blasi che ha spiegato le motivazioni della controversa decisione Mediaset.

Nel frattempo un nuovo naufrago potrebbe aggiungersi ai concorrenti, e sarebbe un volto già conosciuto in un reality: ecco tutti gli ultimissimi spoiler su L’Isola dei Famosi 2021!

Isola dei Famosi stop di giovedì 8: ecco perché salta la puntata

Il reality più seguito della tv si ferma. Questa volta non c’entrano gli ascolti che invece denotano una crescita costante nell’apprezzamento del pubblico: nell’ultima puntata a seguire Ilary Blasi e compagni erano in più di 3 milioni di telespettatori pari al 17.1% di share come riporta Super Guida Tv.

Gli appuntamenti in diretta canonici previsti per il reality sono due a settimana ma questa settimana ci sarà un’eccezione. La puntata di giovedì 8 aprile infatti non andrà in onda. A spiegare i motivi della decisione presa direttamente dai vertici Mediaset è stata proprio Ilary Blasi, per questa edizione al timone del reality.

“Ho una comunicazione importante da farvi, questo giovedì non andremo in onda per lasciare spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes”.

La trasmissione a cui si riferisce Ilary va in onda su Telecinco, un’emittente spagnola ed è un reality molto seguito essendo ormai giunto alla ventesima edizione. L’Italia sarà coinvolta comunque con due partecipanti: Valeria Marini e Gianmarco Onestini.

Questo fermo non farà contenti i fan che però possono stare sereni poiché l’Isola dei famosi tornerà con la normale programmazione da settimana prossima.

Isola dei Famosi 2021: in arrivo un naufrago dal GF?

Il blocco di un giorno nella messa in onda del programma si spiega anche con la scelta di compiere nella serata di lunedì scorso due eliminazioni. Sia Daniela Martani che Elisa Isoardi sono infatti state eliminate dal televoto e la prossima puntata si dovranno scontrare Drusilla Gucci ed Andrea Cerioli.

Secondo alcuni rumors riportati anche da Il Messaggero, potrebbe sbarcare in Honduras a breve un nuovo concorrente. Non si sa ancora molto al riguardo ma pare che si tratti di un volto già noto all’ambiente dei reality, avendo partecipato al Grande Fratello.

Per scoprire tutte le novità e restare sempre aggiornati sulle vicende che accadono in Honduras non resta che segnarsi gli appuntamenti con le dirette del lunedì e giovedì alle 21.20 su Canale 5 e per i daytime delle 16.35 e 18.05 rispettivamente su Canale 5 e su Italia 1.