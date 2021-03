Tutto su Ilary Blasi: dagli esordi negli spot, al cinema e a Miss Italia, fino al successo e alla vita privata

Scopriamo tutto sulla bellissima conduttrice de L’Isola dei Famosi, dal debutto a 3 anni alla sua carriera di successi.

Conosciamo tutti la bellissima e simpaticissima Ilary Blasi, conduttrice di successo di vari programmi televisivi, tra cui Le Iene e Grande Fratello VIP.

La presentatrice sarà ora al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, al via da lunedì, 15 marzo 2021 su Canale 5.

Nell’attesa che il reality show cominci, scopriamo tutti i segreti dell’amatissima conduttrice!

Chi è Ilary Blasi

Nasce a Roma, il 28 aprile del 1981, sotto il segno zodiacale del Toro, e ha quindi 39 anni.

Esordisce nel mondo dello spettacolo nel 1984, a soli 3 anni, quando appare in uno spot pubblicitario assieme alla sua famiglia.

Successivamente, parteciperà a campagne pubblicitarie, come quelle di Cicciobello, Renault, Barilla, Galbusera, Findus, Balocco, Sanson e Interflora.

Ottiene piccole parti in pellicole cinematografiche, è protagonista di fotoromanzi e partecipa, a 17 anni, a Miss Italia 1998, con la fascia di Miss Cinema Lazio.

Raggiunge la notorietà nel 2001 come letterina di Passaparola, dopo di che conduce Top of the Pops, Che tempo che fa, Sanremo, Le Iene, Festivalbar e Grande Fratello VIP.

Nel 2021 è la nuova conduttrice del reality show L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 dal 15 marzo 2021.

Vita privata e curiosità

Il 19 giugno 2005 ha sposato il celebre calciatore Francesco Totti.

La coppia ha tre figli: Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e Isabel, nata il 10 marzo 2016.

Il loro matrimonio è stato trasmesso in diretta da Sky: si è trattato di un vero e proprio evento mediatico, a cui hanno assistito milioni di persone.