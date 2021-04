L’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi: look in nero per l’undicesima puntata – Foto

L’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi: look in nero per l’undicesima puntata...

Un ritorno alle lunghezze sopra il ginocchio e ai capelli sciolti: il look di Ilary per la puntata 11 del reality ha stupiti: ecco tutti i segreti.

Nel corso della puntata andata in onda ieri 22 aprile 2021 l’attenzione è stata rapita dall’outfit della conduttrice che ha stupito per una scelta controcorrente rispetto alle scorse puntate.

Ecco il bellissimo abito indossato da Ilary Blasi e tutti i dettagli che completavano il suo look in nero, ricercato e sensuale.

Siete curiosi di scoprire tutti i segreti del look di Ilary Blasi? Ve lo sveliamo noi!

L’Isola dei Famosi 2021, puntata 11: Ilary in total black e capelli ondulati

Il consueto appuntamento del giovedì sera con l’Isola dei Famosi 2021 è andato in onda su Canale 5 alle 21.20. Molte le emozioni una tra queste ha colpito sicuramente i fan della bellissima Ilary Blasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fans (@ilary.blasi.fans)

La conduttrice ha voluto stupire tutti con una scelta di look differente rispetto alle precedenti puntate ma altrettanto d’impatto.

ùLa sua mise della serata era infatti in total black, con abito fasciante a lunghezza ginocchio e scollatura a cuore. Il brand scelto per l’undicesima puntata è quello di Judy Shang per la collezione Primavera-Estate 2021.

Per le scarpe Ilary si è affidata al brand Casadei con un modello di sandali décolleté sempre in nero con tacco a spillo, del costo di 750 euro.

Protagonisti i capelli, tenuti sciolti e con look ondulato effetto naturale che celavano i maxi orecchini dorati Bozart Bijoux.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fans (@ilary.blasi.fans)

Insomma una scelta apparentemente più semplice ma nel complesso molto ricercata per un look sensuale ed elegante allo stesso tempo.

La provocazione di Ilary: “L’ho fatto per te”

L’outfit della bella Ilary Blasi non è passato inosservato sui social con le varie pagine fan dedicate che si sono scatenate nel postare le foto del look della conduttrice ricevendo moltissimi like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’ Armadio Delle Influencers (@influencerscloths)

La moglie di Totti ha voluto fare una battuta durante la puntata, con il suo solito umorismo contagioso rivolgendosi a Jeda, il fidanzato di Vera Gemma ha affermato:

“Hai visto, mi sono fatta i capelli come Vera, l’ho fatto per te”

Una gag che prosegue da qualche settimana, con Ilary che scherzosamente provoca il giovane fidanzato della naufraga più controversa dell’Isola, anche questa settimana in nomination!

Continuate a seguirci per scoprire tutti i segreti del look indossati dalle vostre star preferite!