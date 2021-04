Isola dei Famosi, look strepitoso di Ilary Blasi: il vedo non vedo che fa impazzire i fan

Isola dei Famosi, look strepitoso di Ilary Blasi: il vedo non vedo...

Decima puntata all’insegna dei colpi di scena, in studio Ilary Blasi ha sorpreso tutti con un abito elegante e molto sensuale.

La conduttrice romana del reality più crudo della tv ha abituato i suoi fan a scelte il fatto di look sempre innovative e che non passano inosservate.

Nella decima puntata de L‘Isola dei Famosi, in onda ieri sera il look di Ilary lungo e monocolore ha fatto alzare la temperatura anche in studio!

Scopriamo tutti i dettagli del look di Ilary Blasi che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori dell’Isola dei Famosi 2021!

Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi nella 10′ puntata: vedo non vedo e colore fluo

Il reality è iniziato da qualche settimana e si sta entrando nel vivo delle dinamiche. A gestire naufraghi ed ospiti c’è Ilary Blasi.

La sua spontaneità ha conquistato tutti, e la sua eleganza è sottolineata dagli outfit sempre molto ricercati. Questa settimana Ilary ha stupito con un look total blu elettrico che giocava su coprenza e vedo non vedo da infarto.

Il vestito, del marchio Lia Stubbla, era a collo alto con braccia guantate dello stesso colore blu effetto velluto. Il particolare ipnotico era la scollatura verticale con effetto “squarcio” ad onda sul décolleté e terminava con uno spacco nella lunga e sinuosa gonna.

Ai piedi Ilary portava un paio di décolleté in blu abbinate a marchio Le Silla.

Completavano il look i capelli raccolti ed i maxi orecchini del marchio Bizart Bijoux.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

Isola dei Famosi, Ilary osa con stile: i look dell’edizione 2021

I fan del reality stanno vedendo in queste ultime giornate un crescendo di emozioni nel gruppo dei naufraghi tra scontri accese e nuove alleanze.

Dinamiche che vengono esplorati nei due appuntamenti settimanali in prime time.

Ilary Blasi, al timone de L’Isola dei Famosi per questa edizione in cui ha sostituito la bravissima Alessia Marcuzzi, ha dimostrato di sapersi giostrare alla perfezione tra gli ospiti in studio ed i naufraghi in Honduras.

Nelle scorse puntate Ilary ha scelto sempre abiti lunghi monocolore nei toni del nero, oro, rosso, viola e rosa, suscitando valanghe di commenti sul web tra chi li ha apprezzati e chi li ha criticati.

LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi nella 9′ puntata: rosa e sensuale

Anche ieri sera moltissimi i commenti sui social, primo fra tutti Twitter dove gli utenti hanno paragonato il look di Ilary a sensuali ed iconiche protagonisti di film e fumetti come Mystica degli X-Men ed Eva Kant.

E a voi è piaciuto il look super sexy di Ilary Blasi?