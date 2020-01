Fabio Testi, chi è la fidanzata Lisa Agnelli? Tutte le curiosità sulla coppia

Chi è Lisa Agnelli, la compagna di Fabio Testi, che ha ben 47 anni meno dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini

Scopriamo tutti i segreti di Lisa Agnelli, la nuova fidanzata di Fabio Testi, divo anni ’70 e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Chi è Lisa Agnelli

Lisa Agnelli è un’artista veronese, nota al grande pubblico di Mediaset per essere la fidanzata del noto attore che ha ben 47 anni più di lei.

Divo degli anni ’70 e playboy oggi ha 77 anni, ma non ha perso un briciolo del suo fascino, tanto da riuscire a conquistare la bella Lisa Agnelli.

La giovane è una violinista, che vive in provincia di Verona e che ha 30 anni. Musicista molto apprezzata, ha collaborato, fra i tanti, anche con Renato Zero.

Nonostante la sua passione per la musica, la giovane non ha però rinunciato agli studi. Dopo aver conseguito il diploma in scienze sociali, infatti, ha continuato a studiare all’Università nella facoltà di Scienze dell’educazione.

La storia con Fabio Testi

La coppia è apparsa in un servizio di Diva e Donna in un momento di abbracci, baci e intesa forte. Il primo incontro sarebbe avvenuto grazie al lavoro: Fabio Testi e Lisa, infatti, starebbero realizzando un progetto di musica e parole.

La storia tra Fabio Testi e la giovane Agnelli sembra procedere nel migliore dei modi e la grande differenza di età tra i due non sembra affatto essere un problema.

Anzi, secondo l’attore avere qualche anno più rispetto alla sua donna sarebbe un punto a favore della coppia:

“Noi, uomini stagionati, possiamo accettare mancanze che i loro coetanei non sopporterebbero – aveva detto – le differenze diventano ricchezza”.

Questa la dichiarazione di Fabio Testi durante un’intervista in cui ha parlato proprio della sua relazione con la giovane violinista veronese.