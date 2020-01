Chi è Fabio Testi, l’attore e controfigura tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, dal 7 gennaio 2020 su Canale 5

Scopriamo tutti i segreti di Fabio Testi, dagli inizi della sua carriera fino alla partecipazione ai reality show, dalle mogli ai figli.

Chi è Fabio Testi

L’attore italiano nasce a Peschiera del Garda, il 2 agosto del 1941 sotto il segno zodiacale del Leone.

Inizia la sua carriera di attore nel 1966, lavorando come controfigura per Il buono, il brutto, il cattivo, dopo di che prende parte a numerose opere cinematografiche come Cacciatori di navi, Manuela, Micaela, Solo per dirti addio, Piazza di Spagna, Due vite, un destino, Flash, La dottoressa Giò, Il ritorno di Sandokan, Deserto di fuoco, Tre stelle, Suherio, Sottocasa, Mi último verano con Marián, Herederos, Il falco e la colomba, Colpo di fulmine, La donna che ritorna, Al di là del lago.

Nel 2003 partecipa come concorrente al reality show L’isola dei famosi. Torna nuovamente in un reality nel 2020, quando decide di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 dal 7 gennaio, sotto la conduzione di Alfonso Signorini.

Vita privata e curiosità

Fabio Testi è stato legato a numerosi personaggi del mondo dello spettacolo nel corso della sua vita. Tra le relazioni, ricordiamo quelle con le attrici Ursula Andress e Charlotte Rampling.

Nel 1979 convola a nozze con la stilista spagnola Lola Navarro. Nel 2008 ha una relazione con Emanuela Tittocchia, che lo lascia in diretta tv mentre è a La Talpa.

Il 3 gennaio del 2015 si sposa per la seconda volta, a Capri e con rito civile, con la gallerista Antonella Liguori, 28 anni più giovane di lui. Secondo alcuni rumors, il matrimonio con la donna sarebbe anch’esso finito e l’attore avrebbe già intrapreso una relazione con Lisa Agnelli, 47 anni più giovane di lui.

I figli di Fabio Testi

Dal matrimonio con Lola Navarro, Testi ha avuto tre figli: Fabio Jr, Thomas e Trini.

L’attrice Edwige Fenech ha attribuito a Fabio Testi la paternità del figlio Edwin Fenech, nato nel 1971. Successivamente smentirà sia lui il padre, senza però rivelare quale sia quello vero.