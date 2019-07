Lino Banfi l’Alzheimer avanza, la straziante confessione: ‘Non mi riconosce più’

Lino Banfi, il dramma della malattia della sua compagna di vita: “Mia moglie non mi riconosce più”, ecco le parole dell’attore

L’attore pugliese, Lino Banfi, parla del dramma della malattia di cui è affetta la moglie: Alzheimer.

Lino Banfi: la malattia della moglie

In una intervista al Corriere Della Sera, l’attore pugliese ha raccontato a cuore aperto un momento particolarmente bello della sua passata giovinezza: l’incontro con la moglie Lucia. I due si sono conosciuti nella città di origine di Lino Banfi e tra loro non è scattata subito la cosiddetta ‘scintilla’. L’attore pugliese ha cercato fin da subito di conquistare quella giovane ragazza che sembrava non volerne proprio sapere di lui. L’attore pugliese è riuscito a conquistare Lucia e dopo dieci anni dal loro primo incontro sono convolati a nozze nel lontano 1962. La coppia è insieme da 57 anni e dalla loro unione sono nati due figli: Walter e Rosanna.

L’attore 82 enne ha precisato che la loro vita coniugale non è stata semplice per le precarie condizioni economiche fino ai primi successi sul piccolo e grande schermo. Amatissima la sua interpretazione di Nonno libero in Un medico in famiglia. Negli ultimi anni, la malattia che ha colpito la moglie ha destabilizzato gli equilibri della famiglia, ecco le parole di Lino Banfi.

Le parole dell’attore pugliese

Lino Banfi ha raccontato che la moglie è affetta dal morbo di Alzheimer, una malattia degenerativa che colpisce il cervello. Quando parla di sua moglie Lucia, inevitabilmente, l’attore si commuove perché a causa della malattia la moglie non riesce più a riconoscere lui e suoi figli, Walter e Rosanna.

“A volte è anche cosciente e presente e io non mi arrendo”,

Lino Banfi ha poi aggiunto che una volta la moglie gli ha chiesto come reagirebbe se non dovesse più riconoscerlo, ecco la sua risposta: