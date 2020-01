Limone e bicarbonato, ecco i 5 incredibili benefici per il corpo

Limone e bicarbonato formano un mix davvero incredibile per la nostra salute. Scopriamo i 5 principali benefici di questi due ingredienti combinati.

Limone e bicarbonato: tutti gli straordinari effetti sulla nostra salute.

Cura della pelle

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, il succo di limone è una bevanda altamente antiossidante.

Le elevate quantità di antiossidanti e acido citrico possono ridurre lo stress ossidativo e prevenire gli effetti negativi dei radicali liberi nel corpo.

Ciò è particolarmente buono per la pelle e può rallentare i segni dell’invecchiamento, ridurre la comparsa di macchie solari e rughe e donare alla pelle un aspetto luminoso.

Perdita di peso

Non esiste un legame diretto tra l’uso di bicarbonato di sodio e succo di limone e la perdita di peso, ma ci sono prove che il bicarbonato di sodio può fornire più energia e resistenza durante gli allenamenti.

Questa maggiore energia e attività quotidiana danno un impulso al metabolismo anche durante i periodi di riposo tra gli allenamenti.

Diuresi

Il succo di limone è noto da tempo come sostanza diuretica ed è in grado di stimolare l’organismo a urinare, espellendo così le tossine, i sali, i grassi e l’acqua in eccesso.

Questa è un’ottima notizia per i reni, in quanto può ridurre lo stress e la pressione su quegli organi e garantire che il tuo corpo mantenga un basso livello di tossicità.

Inoltre, uno studio citato sulla rivista BMC Urology suggerisce che il succo di limone ha un’attività protettiva contro l’urolitiasi.

Si tratta della formazione di sostanze dure e simili alla pietra nella vescica e nel tratto urinario.

Migliore digestione

La combinazione di bicarbonato di sodio e succo di limone agisce come un meraviglioso antiacido.

Un mix noto per ridurre rapidamente i sintomi di indigestione, eccesso di flatulenza, gonfiore, crampi e bruciore di stomaco.

Prevenendo l’infiammazione dell’intestino, che è un elemento critico del sistema immunitario, il succo di limone e il bicarbonato di sodio possono migliorare significativamente la salute dell’intestino.

Salute del cuore

La ricerca ha dimostrato che l’acqua potabile mescolata con bicarbonato di sodio può aiutare a regolare i livelli di colesterolo “cattivo” e migliorare i livelli di colesterolo HDL.

Ciò riduce le possibilità di aterosclerosi e quindi riduce il rischio di ictus e infarto.