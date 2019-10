Il glutatione è un potente antiossidante che ha guadagnato molta attenzione per i suoi presunti benefici per la salute. Ma cos’è il glutatione e influenza effettivamente il corpo?

Scopriamo insieme quali sono i benefici del glutatione per la salute.

Attività antiossidante

I radicali liberi possono contribuire all’invecchiamento e ad alcune malattie. Gli antiossidanti aiutano a contrastare i radicali liberi e proteggono il corpo dai loro effetti dannosi.

Il glutatione è un antiossidante molto potente, in parte perché si possono trovare alte concentrazioni in ogni cellula del corpo.

Prevenire la progressione del cancro

Alcune ricerche mostrano che il glutatione ha un ruolo nella prevenzione della progressione del cancro.

Tuttavia, la stessa ricerca indica che il glutatione può rendere i tumori meno sensibili alla chemioterapia, che è un comune trattamento del cancro.

Determinare gli effetti del glutatione sul cancro richiederà ulteriori ricerche.

Riduzione del danno cellulare nelle malattie del fegato

L’epatite, l’abuso di alcol e le malattie del fegato grasso danneggiano tutte le cellule del fegato.

Un piccolo studio clinico del 2017 ha concluso che il glutatione potrebbe aiutare a trattare la malattia del fegato grasso (steatoosi) non alcolica a causa delle sue proprietà antiossidanti e del potenziale disintossicante.

I ricercatori osservano che sono necessari studi più ampi per confermare questo effetto.

Miglioramento della sensibilità all’insulina

La resistenza all’insulina può provocare lo sviluppo del diabete di tipo 2. La produzione di insulina induce l’organismo a spostare il glucosio (zucchero) dal sangue e nelle cellule che lo usano per produrre energia.

Un piccolo studio del 2018 indica che le persone con insulino-resistenza tendono ad avere livelli più bassi di glutatione, in particolare se hanno avuto complicanze, come la neuropatia o la retinopatia. Uno studio del 2013 raggiunge conclusioni simili.

Riduzione dei sintomi del morbo di Parkinson

Secondo alcune ricerche, ci sono prove che il mantenimento dei livelli di tale antiossidante può aiutare con i sintomi del morbo di Parkinson.

Riduzione del danno da colite ulcerosa

Come altre malattie infiammatorie, la colite ulcerosa è stata collegata al danno ossidativo e allo stress.

Uno studio sugli animali del 2003 suggerisce che l’integrazione di glutatione può migliorare alcuni dei danni al colon nei ratti.

Determinare gli effetti del glutatione sulla colite ulcerosa richiederà ulteriori ricerche sull’uomo.

Trattamento dei disturbi dello spettro autistico

Vi sono prove che i bambini con autismo hanno livelli più bassi di glutatione rispetto ai bambini neurotipici o quelli senza autismo.

Nel 2011, i ricercatori hanno scoperto che i supplementi o le iniezioni di tale antiossidante orale potrebbero ridurre alcuni effetti dell’autismo.

Tuttavia, il team non ha esaminato in modo specifico i sintomi dei bambini per vedere se qualcuno fosse migliorato, quindi sono necessarie ulteriori ricerche per determinare questo impatto.