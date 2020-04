Lecce, bimbo di 8 mesi azzannato dal cane di famiglia: morto davanti agli occhi della mamma

Un bimbo di 8 mesi è morto dopo essere stato azzannato alla testa dal cane di famiglia: la tragedia è avvenuta nel Salento.

Dramma a Lecce per la morte di un bimbo di appena 8 mesi, azzannato dal cane di famiglia. Il piccolo era in casa con la mamma e la nonna.

L’incidente nel giardino di casa

Era nel giardino della sua abitazione a Lecce, in Puglia, quando il cane di famiglia l’ha azzannato violentemente alla testa e per il piccolo di appena 8 mesi non c’è stato nulla da fare.

Come evidenzia anche Tgcom24, il bimbo era in giardino con la mamma e la nonna, che non sono riuscite a liberarlo dall’attacco dell’animale.

Una disperata corsa in ospedale, che però non è bastata ad evitare la tragedia. Pare che il bimbo sia giunto già morto nel nosocomio pugliese.

Indagini in corso

Le due donne hanno provato a liberare il bimbo da quel violento attacco, ma quando ce l’hanno fatta, era ormai troppo tardi. Non è ancora ben chiaro cosa abbia potuto provocare una reazione così violenta dell’animale, che ben conosceva il bambino ed era ormai da diverso tempo con la famiglia.

Sono in corso le indagini per accertare la reale dinamica del drammatico incidente. Intanto l’animale è stato affidato al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Maglie, in attesa di capire cosa sia davvero accaduto.