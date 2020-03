Tonka è un cane gigante da pet therapy Il cane di razza danese si occupa degli anziani di una casa di riposo, ora in quarantena per il covid 19.

Tonka è un gigante cane di razza danese da pet therapy. Lui era solito far visita agli anziani di una casa di riposo del Texas. Ora la Cedar Pointe Health and Wellness Suites è in quarantena a causa del Covid 19 che è giunto negli USA. Tonka e la sua padrona hanno deciso di andare a far visita agli anziani, restando fuori dalle vetrate, per far sentire la propria vicinanza.

La storia della visita di Tonka

L’alano Tonka – come racconta La Zampa de La Stampa – ormai è un ospite gradito della casa di riposo dallo scorso anno, portando molti benefici agli anziani abitanti. Ora per tutelare gli anziani dal rischio di contagio da Covid 19, la struttura non accetta più visitatori dato che si è posta in quarantena volontaria. Sarah Peters e il suo cane hanno trovato il modo di continuare a fare le loro visite alla comunità, senza rischiare di contagiare gli ospiti. Tonka si è fatto vedere dalle finestre che si affacciano sul giardino, tenendo compagnia agli anziani comunque.

Sarah si è commossa della gioia dimostrata dagli anziani:

“In questo modo si sentono meno soli. Mi ha scaldato il cuore vedere in questi giorni le facce commosse degli anziani. Alcuni hanno messo le mani contro il vetro per cercare di toccare la zampa di Tonka, altri si sono messi a piangere”.

Gli anziani hanno anche messo dei cartelli nei quali dicono quanto il cane gli manchi, facendo capire quanto vogliano bene al cane. Sarah ha detto che non smetterà di fare visita agli anziani, restando a distanza di sicurezza. Spera che in breve tempo potranno tornare a stretto contatto, in modo che gli anziani possano accarezzare Tonka: