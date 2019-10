Nadia Toffa dietro le telecamere il dramma, le lacrime dell’amico in diretta: ‘Abbiamo condiviso un pezzo di vita’

Nadia Toffa, il ricordo di Giulio Golia nella puntata di ieri a Le Iene. Il conduttore non riesce a trattenere l’emozione

Una puntata per niente facile quella di ieri de Le Iene. Il conduttore Giulio Golia infatti non è riuscito a trattenere l’emozione ed è scoppiato in lacrime nel ricordare la sua collega e amica scomparsa Nadia Toffa.

Nadia Toffa: dopo l’addio Giulio Golia, criticato dagli haters

Il conduttore de Le Iene, è finito nel mirino degli haters. A quanto pare infatti Giulio Golia, ha finalmente parlato pubblicamente della scomparsa della sua collega Nadia Toffa. Un momento di forte dolore per Giulio, che dopo mesi dalla scomparsa, ha parlato con il cuore in mano della sua amica Nadia. Una perdita difficile da superare le per Giulio Golia che con la simpatica Iena, ha condiviso non solo il luogo lavorativo, ma anche pezzi della sua vita.

Il conduttore Golia dopo la morte della Toffa ha sofferto molto la morte dell’amica nascondendo ai social il suo dolore. Anche se non sono venuti a mancare commenti cattivi da parte di alcuni utenti del web.

Il conduttore infatti, inizialmente ha preferito non parlare della scomparsa di Nadia, preferendo rimanere in silenzio, chiudendosi in un profondo dolore. Ma a quanto pare gli ha haters non hanno potuto evitare le critiche e hanno tenuto da ridire anche sul suo silenzio, alzando una critica assurda sui social.

Giulio Golia in lacrime per il ricordo di Nadia

Il conduttore, forse a differenza degli altri suoi colleghi, ha elaborato il lutto in modo diverso. Non è riuscito ad esprimere il suo dolore ne sui social ne durante la visita alla camera ardente e ai funerali, nascondendo il suo dolore dietro agli occhiali scuri. Ma le critiche sono volate anche in occasione della puntata in omaggio andata in onda martedì 1 Ottobre in ricordo di Nadia.

Anche nella puntata di ieri però i conduttori hanno speso una parola per la Iena Nadia Toffa. La donna era molto amata dai suoi amici e parenti, tanto che ancora oggi come sottolineano i suoi colleghi, la sua presenza in studio è ancora viva.

Le parole di Giulio Golia

A prendere per ultimo la parole è stato proprio il tanto criticato Giulio Golia, affezionato amico della iena scomparsa. Il conduttore non è riuscito a trattenere il dolore e con gli occhi bagnati dalle lacrime ha detto:

“Non era solo la puntata, la diretta ma tutta una serie di piccole cose che abbiamo condiviso insieme, anche un semplice trancio di pizza a fine puntata.

La iena ha continuato:

Si legge anche dal mio tono l’emozione, e quest’emozione ce la porteremo per un bel po’ di tempo. Con Nadia abbiamo condiviso un pezzo di vita…”

Una puntata per niente facile per i conduttori de Le Iene, che hanno concluso la puntata in lacrime.