Le 9 cose da sapere prima di acquistare nuove lenzuola

Una buona notte di sonno inizia con lenzuola morbide e accoglienti che lasciano respirare il tuo corpo. Ecco cosa cercare quando vesti il ​​tuo letto.

Scegli il cotone

Questo tessuto naturale è lavabile in lavatrice ed è traspirante. I cotoni a fibra lunga, come l’Egiziano, il Pima e il Supima, sono i più forti e morbidi.

Le fibre più lunghe ne assicurano una morbidezza più a lungo. Queste lenzuola di cotone di fascia alta tendono ad essere più costose, quindi va bene considerare un polycotton, che in genere è più economico del 100% cotone e, come bonus, viene meno stropicciato.

Anche il lino è una grande fibra naturale. È particolarmente ideale per l’estate per il suo peso più leggero e per la traspirabilità, ma si raggrinzisce facilmente, anche più del cotone.

Conosci la trama

Sebbene la trama sia invisibile ad occhio nudo, le lenzuola possono essere tessute in modo diverso. Il tipo di trama influenza la morbidezza, l’aspetto, la longevità e il prezzo di un lenzuolo.

Fa attenzione al finish

Le lenzuola sono spesso trattate con sostanze chimiche per garantire che non si increspino o perdano la forma. Detto questo, alcuni produttori producono lenzuola di cotone organico con una “finitura pura”, il che significa che è privo di sostanze chimiche.

Sebbene le lenzuola organiche possano raggrinzirsi più facilmente dell’alternativa chimica, molti consumatori preferiscono l’opzione biologica.

Un numero elevato di fili non è tutto

Il conteggio dei fili, il numero di fili in ogni pollice quadrato di tessuto, una volta era considerato la misura di qualità più importante, ma ora non è più così.

Cose come la fibra, le dimensioni, la finitura e la filatura svolgono un ruolo enorme nella qualità generale del lenzuolo.

È importante dove vengono prodotte le lenzuola

Francia e Italia sono conosciute come alcuni dei migliori produttori di lenzuola, secondo huffingtonpost.com.

Considera l’impatto ambientale

Secondo uno studio riportato dalla Yale Environment Review, sebbene le finiture chimiche sulle lenzuola abbiano un impatto ambientale negativo, la loro “finitura di facile manutenzione”, che si applica in genere alle lenzuola in misto cotone-poliestere, prolunga la durata delle lenzuola, portando a una riduzione dell’87% degli impatti ambientali.

La stessa ricerca sottolinea anche che il cotone è un materiale ad alta intensità di acqua, quindi sebbene possa sembrare più ecologico di un tessuto sintetico come il poliestere, ci vogliono gobs e goccioline d’acqua per la produzione.

Comprendi i pro e i contro delle stropicciature

Le lenzuola senza stropicciature non sono un must: si tratta solo di preferenze personali.

Il lato positivo è che non è necessario premerli per rimuovere le stropicciature. Il rovescio della medaglia è che il processo chimico può svanire con più lavaggi, quindi potresti finire comunque sull’asse da stiro o semplicemente occuparti di lenzuola rugose.

Un altro aspetto negativo riguarda i potenziali effetti sulla salute della finitura chimica.