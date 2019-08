Le 5 cose da pulire dopo aver avuto l’influenza

Il virus dell’influenza può durare su superfici più a lungo di quanto ci si possa aspettare: ecco cosa è necessario disinfettare per prevenire la diffusione della malattia.

Telecomando

Il virus dell’influenza può vivere su superfici dure per 24 ore. Ogni persona che tocca i tasti del telecomando sarà a rischio di infezione (o potresti ammalarti di nuovo).

Usa una salvietta disinfettante per pulire il telecomando per la TV o lo streaming box in modo da poter uccidere il virus e impedire ad altri di captarlo se guardano la televisione con te.

Smartphone

Lo smartphone è pericoloso per i batteri in una giornata tipica. Quando sei malato, tuttavia, è quasi tossico. In effetti, la ricerca mostra che i telefoni possono trasportare molti tipi di agenti patogeni e batteri che potrebbero farti ammalare.

Se maneggi il tuo telefono regolarmente mentre sei influenzato, potresti lasciarti alle spalle cellule microscopiche che potresti recuperare e condividere con gli altri in seguito.

Pulisci il telefono con un panno disinfettante ogni giorno. Se qualcuno nella tua famiglia è malato, non lasciare che usi o tocchi il tuo telefono.

Lenzuola, coperte, federe

Le probabilità sono che, se tu o tuo figlio avete avuto l’influenza, le federe e le lenzuola sono contaminate. Il virus dell’influenza non vive su superfici morbide il più a lungo possibile su superfici dure, ma rimane.

Pertanto, dopo l’influenza, è consigliabile lavare le lenzuola. Se i tuoi cuscini sono lavabili, inseriscili nella lavatrice.

Se i cuscini non possono essere lavati, mettili da parte per qualche giorno per far scomparire qualsiasi virus persistente prima di rimetterli sul letto.

Spazzolino

Sì, ora il tuo spazzolino da denti ospita il virus dell’influenza. Come altre superfici dure, il virus dell’influenza può vivere su uno spazzolino da denti (setole o manico) per 24 ore.

Anche se ora hai l’immunità al virus che ti ha fatto ammalare, potresti comunque agire come vettore inconsapevole e consegnare quel virus a qualcun altro. Disinfettalo.

Bagno

Tessuti usati, saliva sul lavandino e mani infette possono aver diffuso il virus dal rubinetto e dalle maniglie del water. Prenditi un minuto per pulire tutto e smaltire i tessuti contaminati.

La ricerca mostra che l’alcol etilico (almeno il 70 percento) è molto efficace contro l’influenza. Uccide una grande varietà di batteri e virus.

La candeggina diluita è anche un buon detergente. Spruzza il detergente sulle superfici e asciugalo con un panno. Le sostanze chimiche uccideranno i patogeni persistenti entro un’ora.

Tutto ciò è molto importante, non solo per tutelare se stessi da eventuali ricadute – che sono molto spiacevoli, soprattutto se l’influenza si è protratta per molto tempo – ma anche per proteggere gli altri membri della famiglia e, in particolare, i piccoli di casa.

Oltre a questi oggetti, è consigliabile lavare anche eventuali peluche presenti nella stanza, qualora è stato il tuo bambino ad ammalarsi, in modo da fornirgli giocattoli disinfettati. Puoi lavarli tranquillamente in lavatrice.

Lo stesso vale anche per le superfici della cucina, in particolare le maniglie e le porte, per eliminare eventuali virus persistenti. Gli strofinacci devono essere messi in lavatrice;

Considerare anche di sostituire le spugne per i piatti. È anche una buona idea pulire rapidamente tutti i contenitori di alimenti negli armadi che la persona malata potrebbe aver maneggiato.