Le 4 ragioni sane per godersi un bicchiere di brandy dopo cena

Che ne dici di versare una po’ di brandy nel bicchiere dopo cena? Originario della parola olandese brandewijn che significa “vino bruciato“, il brandy è stato consumato anche dal punto di vista medicinale. In linea con la tradizione, abbiamo deciso di fare una piccola ricerca e scoprire i principali benefici per la salute del brandy.

Migliora il sistema immunitario

Se avverti un raffreddore, forse raddoppia il brandy. Il brandy, se non lo sapevi, viene distillato più comunemente dall’uva fermentata e talvolta da altri succhi di frutta. E cosa hanno l’uva? Antiossidanti. Secondo Livestrong, si dice che un singolo colpo contenga tanto “potenziale antiossidante quanto 90 mg di vitamina C”. Forse anche se non hai il raffreddore, vorrai dare al tuo sistema immunitario una spinta alla vecchia maniera.

Potenzia la salute del cuore

Stai cercando di migliorare la salute del cuore? Come il vino rosso, il brandy potrebbe essere in grado di aiutarti.

Un altro vantaggio di quei composti antiossidanti che il brandy contiene è che possono promuovere buoni livelli di colesterolo. Il brandy contiene anche proprietà antinfiammatorie che fanno bene al sistema cardiovascolare. Quindi con un po’ di moderazione ha la capacità di migliorare la salute del cuore.

Lenisce le mal di gola

Grazie ai composti polifenolici antinfiammatori e ai batteri che combattono l’elevato contenuto alcolico, la tua gola può ottenere un sollievo tanto necessario. Può anche aiutare con altri problemi respiratori come la tosse, quindi tienilo a mente la prossima volta che sei sotto il tempo.

Aiuta a conciliare il sonno

Per alcuni, lo sviluppo di schemi di sonno sani può essere difficile. Mentre la ricerca mostra che le bevande alcoliche possono disturbare il sonno, ha una qualità rilassante.

Ecco perché il brandy ha una storia di utilizzo come sedativo per il trattamento dell’insonnia. E se hai mai avuto insonnia, sai che preferiresti avere un po ‘di brandy per ottenere un po’ di occhio chiuso piuttosto che nessun occhio chiuso.