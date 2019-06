I 5 modi geniali per aprire una bottiglia di vino senza un cavatappi

Sì, si può aprire una bottiglia di vino con un paio di forbici, una chiave di casa o una scarpa.

Spingilo dentro

Se tu, come tanti altri di fronte a una deliziosa bottiglia di vino ma senza cavatappi, ti stai chiedendo come aprirla: puoi spingere il tappo completamente dentro la bottiglia usando la punta smussata di un cacciavite, un coltello per il burro, ecc.

Posiziona il tuo strumento appuntito direttamente sopra il tappo e martellalo lentamente con il palmo della mano. Vedrai il tappo che inizia a scendere.

Procedi molto lentamente. Un colpo possente potrebbe far schizzare il vino sul soffitto.

Usa un martello

Guida o martella una grande vite direttamente nella parte superiore del tappo; lasciare almeno mezzo pollice della vite che verso l’alto.

Aggancia l’estremità a forcella del tuo martello intorno alla parte superiore della vite, afferra saldamente il flacone con l’altra mano e tira fuori il tappo. Ricorda mentre tiri: la torsione aiuta sempre. Puoi anche usare chiodi invece di una vite.

Fai una maniglia con le forbici

Aprire un paio di forbici in modo che le due lame siano distanziate l’una dall’altra. Afferrare una lama direttamente nel tappo. Prendendo le forbici dove le due lame si incontrano, ruotare il tappo verso l’esterno, tirandolo leggermente finché non si libera. È più facile di quanto sembri.

Crea una maniglia con una chiave

Nervoso nell’usare un martello o delle forbici? Ecco come aprire una bottiglia di vino senza cavatappi e senza oggetti potenzialmente pericolosi.

Metti una chiave di casa in diagonale nel sughero con un angolo di 45 gradi finché non è completamente dentro. Ruota lentamente la chiave intorno e verso l’alto, e ripetere, finché non sei in grado di afferrare il tappo ed estrarlo.

Tiralo contro il muro

Questo metodo introdotto da un famoso video di YouTube su come aprire una bottiglia di vino senza cavatappi produce risultati misti a seconda del tipo di tappo nella bottiglia.

Ecco come funziona: avvolgi il fondo della bottiglia in un piccolo asciugamano o panno da cucina. Inserisci bottiglia avvolta nel tallone di una robusta scarpa.

Fai sbattere il tallone contro il muro più volte fino a quando il tappo inizia a fuoriuscire. Termina il lavoro con le tue mani, per evitare di far esplodere il tappo dalla bottiglia.