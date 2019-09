Laura Pausini, ‘Regalo i-Phone XS’: un hacker le ruba password d’accesso a Instagram, profilo hackerato

Laura Pausini, annunci pubblicitari e regali in arrivo per i fan, Iphon e gift card, il profilo della cantante soggetto ad hackeraggio

Una giornata iniziata nei peggiori dei modi per la bravissima cantante Laura Pausini. Pare infatti che sul profilo Instagram della Pausini, siano apparse pubblicità molto strane che incitano gli utenti a registrare i loro dati e a ricevere in regalo molti premi.

Laura Pausini profilo Hackerato

Momenti di angoscia per Laura Pausini che ha dovuto fare i conti con un vero e proprio problema. Nelle ultime ore infatti, la cantante, ha visto il suo profilo Instagram hackerato. Sul profilo della cantante, nelle ultime ore, infatti, sono apparse diverse pubblicità , sopratutto sulle sue Instagram stories, in cui si parla di Iphone XS e gift card in regalo. In realtà non è stata opera dei suoi manager, ma di chi per tanto tempo ha cercato di hackerare il profilo della cantante. Al momento lo staff della Pausini sta cercando di indagare su chi si è permesso di creare questa truffa sul suo profilo e di risolvere la cosa nel più breve tempo possible.

Laura Pausini, annuncia la truffa sui social

La cantante però non si è persa d’animo, pare infatti che la giovane abbia annunciato la truffa sul profilo Instagram, tramite pagina Facebook e Twitter:

“Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile. Instagram profile has been hacked. We are trying to fix it. LPSTAFF“.

In molti infatti hanno creduto al “regalo” di Laura e in tantisi sono registrati al sito. Purtroppo per i fan, questa è solo una truffa ai danni di Laura, che oggi si trova costretta a lavorare per riattivare di nuovo il suo profilo instagram e sperare che non si cancellino foto e video dei suoi concerti. Al momento lo staff della cantante Laura Pausini sta lavorando assiduamente per evitare il peggio, ma si augurano che i fan non caschino e credano alla truffa degli hacker.