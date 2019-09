Laura Pausini senza vestiti, curve burrose in primo piano: la foto al mare amarcord fa impazzire i fan

Laura Pausini atomica in costume: la cantante romana mostra sui social il suo fisico mozzafiato e il suo seno abbondate, lo scatto amarcord conquista i fan

Tra le cantanti più amate e apprezzate del panorama della musica italiana sicuramente compare il nome di Laura Pausini. La cantante emiliana, oltre ad esser estimata per la sua riconoscibile voce, è seguitissima sui social per la sua semplicità e bellezza. Uno degli scatti pubblicati su Instagram ha mandato in delirio i fan: mostra un fisico da urlo!

Laura Pausini sensuale in costume

Un’artista che è riuscita, fin dagli esordi, ha conquistare milioni di fan non solo nel nostro Paese. Il suo successo, infatti, ha travalicato i confini nazionali diventato una delle cantanti più amate anche in Spagna, come il suo collega Tiziano Ferro. Laura Pausini non manca mai di condividere la sua quotidianità col popolo del web ma questa volta ha deciso di stupire i suoi seguaci con uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. Per quale motivo? Emerge dopo mesi una sua foto, scattata mentre era alle Maldive insieme alla sua famiglia, nel mese di marzo.

La foto che ha conquistato il web

L’artista emiliana ha condiviso una foto in cui appare sensuale in costume. Nel dettaglio, la cantante indossa un costume intero color giallo e nero con stampe floreali. Lo scatto ha in pochi minuti fatto un boom di like e commenti ed è stato accompagnato dalla seguente didascalia: