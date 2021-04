Laura Pausini, look strepitoso per gli Oscar 2021: non vince ma conquista...

La cantante ha emozionato tutti con l’esibizione al pre-show degli Oscar e si è commossa durante la serata di premiazione: ecco i dettagli!

Una serata piena di emozioni e di orgoglio per il nostro Paese che vedeva tra i nominati agli Oscar 2021 la canzone Io sì / Seen di Laura Pausini e Pinocchio di Garrone.

Nulla di fatto in quanto a statuette portate a casa ma le emozioni provate per questa esperienza sono state indimenticabili, come ha affermato anche la cantante.

Laura Pausini ha abbagliato tutti oltre che per la sua voce anche per per i look scelti per la serata: scopriamo brand e dettagli!

Laura Pausini: non vince ma emoziona tutti

La cantante romagnola che dal 1993 emoziona l’Italia prima ed il mondo poi con la sua voce e le sue canzoni ha avuto un anno strepitoso. La vittoria ai Golden Globe, la partecipazione seguitissima a Sanremo poi e la nomination agli Oscar 2021 con il brano “Io sì / Seen” che fa da colonna sonora al film di Edoardo Ponti con Sophia Loren “La vita davanti a sè”.

LEGGI ANCHE –> Golden Globe: Laura Pausini vince con “Io sì” e ringrazia Sophia Loren

La vittoria è andata a H.E.R con la canzone Fight For You colonna sonora del film Judas and the Black Messiah. Nonostante ciò l’avventura americana agli Oscar della Pausini ha lasciato il segno e la cantante si è dichiarata molto soddisfatta ugualmente.

“Aver fatto parte di un progetto così speciale come ‘The Life Ahead con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi”

Ha dichiarato la cantante a fine serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

I look di Laura Pausini agli Oscar: le scelte oro e nero

La serata degli Oscar per Laura Pausini è iniziata con l’emozionante esibizione registrata per il pre-show sulla terrazza del museo del cinema. Accompagnata da Diane Warren ed il suo pianoforte rosso fuoco come gli abiti dell’orchestra, la cantante ha intonato il brano in gara.

La Pausini per l’esibizione del pre-show indossava un completo giacca pantalone in color oro con dettagli in nero dal taglio morbido e sinuoso. L’abito smoking è stato realizzato da Pierpaolo Piccioli per Maison Valentino.

Durante la serata della premiazione in diretta dal Dolby Theater invece Laura ha optato per un look lungo elegante e monocolore. l’ampio vestito in nero sempre a marchio Valentino le lasciava le spalle scoperte e presentava nella lunga e sinuosa gonna una tasca nascosta.

I’m ready.

I don’t know

What is my fate

But if you want

If you want me, I’m here.

Lets have fun and keep dreaming togheter ✨#IoSi #TheLifeAhead #Oscars pic.twitter.com/ORVJgZ1mVB — Laura Pausini (@LauraPausini) April 25, 2021

E a voi, è piaciuto il look di Laura Pausini per gli Oscar 2021? Ci uniamo a tutti i fan della cantante e della musica italiana per fare i complimenti per questa fantastica avventura che ha portato luce ancora una volta agli artisti del nostro Paese.