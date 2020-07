Laura Cremaschi, il volto rovinato dall’acne: la valletta di Bonolis: la foto senza filtri

Laura Cremaschi, l’importante messaggio sui social contro il bodyshaming: “sentirmi gli occhi addosso e le risate maligne era come una pugnalata allo stomaco”

In queste ultime ore, Laura Cremaschi ha lanciato importanti messaggi conto il bodyshaming, mostrando senza filtri le imperfezioni del suo viso.

La bonas di Avanti Un altro ha condiviso una serie di scatti con l’obiettivo di asfaltare il mito della perfezione sui social.

Laura Cremaschi, problemi al viso

Di recente, Aurora Ramazzotti è tornata a parlare di un importante argomento, quello del bodyshaming ovvero gli insulti che hanno ad oggetto la forma fisica rievocando un particolare momento della sua infanzia quando un suo scatto in bikini fu paragonato a quello della mamma, Michelle Hunziker. Qualche giorno più tardi, anche il volto noto di Avanti Un Altro ha scelto di lanciare un messaggio per tutte quelle persone che non si sentono bene con il proprio corpo.

Nel dettaglio, Laura Cremaschi ha condiviso uno scatto del 2015 che la ritrae con il volto rovinato dall’acne.

Le parole della nota influencer

Cinque anni fa, Laura Cremaschi ha fatto i conti con alcuni problemi al viso causati dall’acne. Per diffondere positività a chi oggi si trova nella medesima situazione, ha deciso di condividere una foto della sua guancia rovinata da piccole bollicine cutanee. Lo scatto in questione è stato accompagnato da queste importanti parole:

“Ricordo di un periodo difficile dove oltre a non poter lavorare mi vergognavo ad uscire di casa! Avevo paura di essere giudicata, sentirmi gli occhi addosso e le risate maligne era come una pugnalata allo stomaco ogni volta!”.

E poi ha aggiunto: