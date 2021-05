La bella Regina del web di ‘Avanti un altro’ ha incantato con un nuovo scatto ad alto tasso di sensualità: fan in delirio.

Una bellezza da togliere il fiato ed una storia personale molto complessa hanno fatto di Laura Cremaschi una delle donne più desiderate e stimate sia dagli uomini che dalle donne.

Dopo aver svelato alcuni retroscena dolorosi della sua vita, la “Regina del web” di Avanti un altro si è concessa un pranzo leggero in cui ha mostrato ai fan tutte le sue grazie.

LEGGI ANCHE → Mara Venier, la gioia per il lieto evento: ‘Evviva la vita’

Laura Cremaschi, dal dramma personale al successo in tv

34 anni, un fisico scolpito e un’intelligenza e simpatia difficili da eguagliare: Laura Cremaschi è ormai uno dei volti più amati della tv e non solo.

Come sia approdata nel programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro, lo ha spiegato lei stessa in una recente intervista a Di Più Tv.

“Sono arrivata in questo programma quattro anni fa. mi ha scelto Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Prima ero la ‘Bonas’ poi sono diventata la ‘Regina del web’ perché sono molto popolare anche su Instagram.”

La sua popolarità all’interno del programma è cresciuta puntata dopo puntata ma non tutti conoscevano un retroscena doloroso. Laura ha infatti sofferto in passato di un grave problema di acne che le ha reso molto complicata la vita tanto da impedirle di uscire.

“Per due anni ho sofferto di un grave problema di acne, avevo il viso deturpato: non potevo più lavorare ed evitavo di uscire di casa”.

La Cremaschi ha superato con forza di volontà e costanza il suo problema ma non si vergogna di raccontarlo per dare speranza a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Laura Cremaschi incanta con un vedo non vedo da infarto

La bella Laura Cremaschi come lei stessa ha spiegato, è molto seguita sui social, vantando un milione di followers che non vedono l’ora di commentare gli scatti e le Stories che quotidianamente la “Cremaschina” condivide con i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Di poco fa è uno scatto molto sensuale che ritrae Laura a pranzo intenta ad osservare il suo piatto ma a colpire l’attenzione dei fan è stato un particolare molto più bollente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Le forme di Laura Cremaschi non sono facilmente contenibili ed il top trasparente abbinato all’intimo candido hanno scatenato la fantasia degli utenti. Gli zoom si sono sprecati ed i followers sono andati in visibilio per il vedo non vedo sul suo prosperoso décolleté davvero molto caliente che ha ricevuto moltissimi like e commenti estasiati!

“Ma la bellezza!!”

“La più bella del web..troppo simpatica!”

“Buon appetito!”

Ci uniamo agli auguri di buon pranzo e di un felice proseguimento di questo bel momento lavorativo per Laura Cremaschi!