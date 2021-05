Mara Venier, la gioia per il lieto evento: “Evviva la vita”

Mara Venier annuncia sui social, una bellissima notizia: “Evviva la vita”.

La conduttrice di Domenica In, ha spiazzato tutti con il suo ultimo post, scopriamo cosa è successo.

Mara Venier, dopo il terribile lutto

Due giorni fa la famiglia della nota conduttrice è stata colpita da un terribile lutto.

E’ morta l’ex moglie di suo marito Nicola Carraro, Adonella Colonna di Paliano.

L’ex produttore ha salutato la madre dei suoi figli con una foto in bianco in nero, con scritto:

“Ciao Ado, riposa in pace.”

Un messaggio che ha commosso tantissimi utenti del web, anche Mara Venier dispiaciuta l’ha salutata nei commenti del post, dicendo:



“Era la prima moglie di Nicola e madre dei suoi tre figli. Una donna meravigliosa”.

Adonella aveva origini nobili, infatti era la principessa della dinastia di Paliano e provava una profonda stima per il suo ex marito e per la conduttrice veneziana.

Ma dopo questo tragico episodio, Mara Venier e Nicola ricominciano a sorridere, per un lieto evento che li coinvolge, scopriamo cosa è successo.

Mara Venier: “Evviva la vita”

Proprio oggi c’è stato il battesimo della piccola Carlotta, nata dall’amore tra la conduttrice Eleonora Daniele e Giulio Tassoni.

Eleonora e Mara, oltre che ad essere colleghe, sono molto amiche, per questo la Venier è stata scelta come madrina.

Un gesto molto importante che fa capire quanto la bella veneziana faccia parte della famiglia Daniele-Tassoni.

Infatti la conduttrice di Domenica In ha pubblicato una foto sui social per celebrare questo giorno dove ha scritto:

“Stamattina battesimo di Carlotta, grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia… emozionata per essere la madrina…evviva Carlotta evviva la vita.”

Nella foto ci sono le due coppie sorridenti che brindano a questo fantastico battesimo, un momento davvero incredibile, che distoglie un po’ la mente dal tragico lutto che ha subito la famiglia di Mara Venier.

Leggi anche –> Francesca Manzini si mette in bikini e si mostra senza filtri: “Sei una di noi” – Video