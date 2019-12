Il volto provato dalla malattia, Lamberto Sposini si mostra ai fan: il giornalista prova a sorridere

Lamberto Sposini è stato uno dei più stimati giornalisti e conduttori del panorama dello spettacolo italiano.

Come è ormai noto si è ritirato a vita privata a seguito del grave ictus che lo colpì lo scorso 29 Aprile del 2011 dietro le quinte de La Vita in Diretta.

Ma come sta oggi il giornalista? Recentemente Sposini è ritornato su Instagram in un nuovo scatto social, attirando l’attenzione dei media. Il conduttore umbro appare totalmente cambiato.

Scopriamo di più.

Nelle ultime ore, il giornalista è ritornato al centro della cronaca dopo il suo nuovo scatto social pubblicato su instagram-

Ma come sta Lamberto Sposini oggi? In un’intervista risalente a qualche anno fa rilasciata dalla moglie Sabrina Donadio a Vanity Fair rivelò:

‘Lui capisce tutto ed è in grado di legare, nella sua testa, il significato alla parola, però la parola non esce né a voce né in scrittura.’