Lamberto Sposini la lotta contro la malattia e le sue conseguenze: le parole di Carolyn Smith – Foto

Lamberto Sposini il giornalista de La vita in diretta, ecco come è diventato dopo la malattia, insieme a lui anche Carolyn Smith

Il giornalista Lamberto Sposini è stato uno dei conduttori più apprezzato e amato di sempre. Con la sua eleganza e il suo modo di fare, ha conquistato il pubblico italiano in poco tempo.Purtroppo però, oggi il giornalista è costretto a vivere lontano dal mondo televisivo a causa di un malore, che circa 8 anni fa, ha segnato decisamente la sua vita privata e professionale.

Lamberto Sposini la malattia

Come in molti ricordano, il giornalista Lamberto Sposini, è stato colpito da un ictus seguito poi da un emorragia celebrale. All’epoca Lamberto affiancava la mitica Mara Venier, con cui ha avuto sempre uno rapporto straordinario. Tutto successe prima della diretta televisivi de La vita in Diretta, quando Lamberto fu colpito da un malore dietro le quinte. Il giornalista fu portato immediatamente in ospedale dove però le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi.

Purtroppo Lamberto fu colpito da un ictus molto forte, tanto che oggi è costretto ad una sedia a rotelle e ad una paralisi degli arti.

Carolyn Smith insieme a Lamberto Sposini

Il giornalista nonostante i limiti che, a causa del malore deve subire, ha comunque una vita molto attiva. Spesso e volentieri infatti a fargli compagnia, ci sono molti amici del mondo dello spettacolo che non lo hanno mai abbandonato dopo il malore, come Mara Venier, Barbara D’Urso, Simona Ventura e Carolyn Smth. Quest’ultima infatti, nei giorni scorsi ha fatto visita al giornalista, ed insieme hanno coronato il momento con un bel selfie, pubblicato successivamente da Lamberto sui social. Il conduttore inoltre ha aggiunto una didascalia allo scatto di poche parole:

“Quelli belli come noi”

Poche parole, ma piene e ricche di significato quelle di Lamberto. Come sappiamo infatti, il giornalista non è l’unico a soffrire a causa della malattia, ma anche Carolyn ormai da tempo sta combattendo contro un tumore molto ostile.

Come sempre, non sono venute a mancare le parole della giudice di Ballando con le stelle, che ha risposto cosi al bellissimo messaggio di Lamberto:

«Un immenso piacere di riabbracciarti!!!! Tuo sorriso mi riempie di gioia! Ti Voglio Bene».

Tanti sono stati i messaggi e i commenti dei fan più affezionati dei due, che in un modo o nell’altro sono sempre rimasti vicini ad entrambi, anche se solo virtualmente.