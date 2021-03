Lady Gaga, il cachet stellare chiesto per Sanremo (e perché non ci sarà)

Lady Gaga, il cachet stellare chiesto per Sanremo (e perché non ci...

La pop star internazionale è a Roma in questi giorni ed i fan la vorrebbero al Festival: il motivo del rifiuto però è impensabile.

Stefani Joanne Angelina Germanotta ha da poco vissuto una terribile vicenda che ha scioccato il mondo.

Vedremo Lady Gaga sul palco dell’Ariston? Ecco svelato il riserbo sulla questione!

Lady Gaga in Italia, tra drammi e stravaganze

Stefani Joanne Angelina Germanotta vero nome della famosissima cantante ed aprile Lady Gaga è una delle star più seguite dai fan d’oltreoceano e nostrani.

Da qualche settimana è sbarcata nel nostro Paese per prendere parte alle riprese dell’atteso film di Ridley Scott “Gucci”.

Gaga nella pellicola sarà infatti Patrizia Reggiani e la sua presenza a Roma non è passata inosservata.

Per schivare l’assalto dei fan la pop star è stata costretta ad uscire dall’albergo in cui risiedeva indossando un tendone come riporta anche Novella2000.

Inoltre negli Usa due dei suoi tre amati cani sono stati rapiti da sconosciuti che hanno aggredito e qualsiasi ucciso il suo dog-sitter.

La vicenda si è risolta nel migliore dei modi- i cani sono stati ritrovati legati ad un palo e riconsegnati- ma la Germanotta ha accusato un duro colpo.

Il cachet stellare, la Rai non ci sta

Da quanto riporta Dagospia e sottolinea Trash Italiano, Lady Gaga non sarà presente sul palco dell’Ariston per un motivo ben preciso.

I suoi- moltissimi- fan avrebbero voluto vederla esibirsi sul prestigioso palco ma a quanto pare ciò non sarà assolutamente possibile, per lo meno per questo anno.

La cifra richiesta dalla pop star per la partecipazione sarebbe da capogiro: ben 400 mila euro di cachet.

Una cifra che sarebbe stata ritenuta davvero troppo eccessiva in questo momento di emergenza. Dai vertici Rai dunque sarebbe arrivato un secco “no” all’idea di avere Lady Gaga sul palco come ospite.

Non resta dunque che seguire la kermesse sanremese al via stasera che porterà sul prestigioso palco dell’Ariston molte altre star amate ed attese.