Lady Diana, William e Harry rivelano le ultime tristi parole prima dell’addio

Lady Diana ha lasciato un grande vuoto in William e Harry, che ora rivelano le ultime parole prima dell’addio definitivo alla loro mamma

Dopo tanti anni i figli di Lady Diana sono cresciuti ma in loro è ancora vivo il ricordo della madre, scomparsa troppo in fretta e in maniera tragica. Ma cosa si sono detti prima del triste addio?

Il dolore di William e Harry

Due ragazzi grandi, che sono cresciuti insieme a tutti noi, ora sono due mariti e padri amorevoli tanto che la loro madre sarebbe tanto fiera di loro.

“Siate disubbedienti” era la frase che Diana ripeteva loro spesso, cercando di farli crescere nell’allegria e con tantissimo amore – tanto quanto quello che lei provava nei loro confronti.

Due uomini importanti nel mondo, che soffrono ancora e non hanno superato quella scomparsa avvenuta in maniera tragica e senza un senso logico.

Le ultime parole prima dell’incidente

“Diana, our mother: her life and legacy” era un documentario inglese, dove i due figli di Diana hanno parlato a cuore aperto, senza filtri o protocolli da seguire alla lettera.

Tra i tanti aneddoti, uno in particolare ha scosso gli inglesi e riguarda le ultime parole che si sono detti prima del terribile incidente.

Il 31 agosto 1997, prima di uscire dall’hotel, Diana chiamò i suoi bambini per augurare loro la buona notte. William e Harry avevano fretta di tornare a giocare, così la liquidarono in fretta.

Nessuno sapeva che poche ore dopo avrebbe trasformato una conversazione di tutti i giorni, nell’ultima:

“IO E HARRY AVEVAMO UNA FRETTA ASSURDA DI SALUTARLA. SE SOLO AVESSI SAPUTO… non mi perdonerò mai”

Nessuno ha mai raccontato i dettagli della conversazione, ma i due Principi si dannano per non essere stati attenti – amorevoli e non aver dedicato tempo a quelle ultime parole preziose.