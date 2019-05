Lady Diana, Principe William senza filtri confessa il suo ultimo segreto

Lady Diana è ancora viva e presente nel cuore del Principe William, che ha voluto dimenticarsi chi fosse per un attimo per svelare il suo ultimo segreto

Lady Diana è indimenticabile e suo figlio William ha chiuso gli occhi, si è fatto coraggio e ha confessato un segreto sino ad ora custodito dentro di lui.

La malattia del Principe William

Tempo fa il Principe William, come vi abbiamo raccontato in questo nostro articolo, aveva confessato la sua malattia, proprio durante l’intervento per il lancio del progetto per promuovere il dialogo anche sul posto di lavoro.

“HO SOFFERTO ANCHE IO DI DISTURBI MENTALI”

Durante il suo periodo all’interno delle Forze Armate inglesi era emerso il dolore per la perdita della madre, tale da gestire ogni situazione in maniera non lineare e alquanto disagevole:

“HO VISTO MORTE, TRISTEZZA E DISPERAZIONE. SONO ANDATO IN DEPRESSIONE E SE NON HAI SUPPORTO VIENI LOGORATO”

Per questo William si è sempre battuto in modo che le persone possano comprendere, quanto sia importante parlare – farsi aiutare e non vergognarsi di nulla.

L’ultimo segreto rivelato dal Principe William

L’Express.co.uk ha voluto però porre l’accento sul suo ultimo segreto, relativo alla mamma Diana Spencer emerso durante la messa in onda di un documentario della Bbc “A Royal Team Talk: Tackling Menthal Health”.

Il documentario è appunto relativo alle malattie mentali, per la quale il primogenito di Carlo si batte da tempo e continuamente.

Nei suoi tanti lavori, William ha anche pilotato le eliambulanze – un lavoro che lo ha portato vicino alle persone che subiscono un forte lutto:

“non mi succederà qualcosa di peggiore di quel dolore che ho provato”

Un segreto che tende a nascondere, anche se il dolore per la perdita della madre è lacerante ogni giorno di più:

“si prova un dolore come nessun altro”

Il suo coraggio nel raccontarlo, per fare forza alle altre persone che si trovano nella sua medesima situazione.