Principe William, l’ultima straziante telefonata con Lady Diana: ‘Non volevo parlarle ma…’

Lady Diana è stata una delle donne della Famiglia Reale più amata da sempre. La sua eleganza e la sua dedizione per il prossimo, ha fatto si che potesse avere un posto speciale nel cuore dei suoi sudditi. La donna infatti era molto amata dagli inglesi, tanto che la sua morte fu una vera e propria tragedia per tutta l’Inghilterra.

Un ricordo che ancora oggi lascia l’amaro in bocca agli inglesi. La sua morte infatti ha lasciato perplessi milioni di sudditi, in particolare i suoi due figli.

Ormai sono passati circa 22 anni dalla morte della splendida Lady Diana. Oggi infatti proprio nel giorno dell’anniversario della sua morte, il Principe William, primogenito della Principessa, ha raccontato i suoi ultimi ricordi con la madre. Il primogenito William, infatti ha raccontato la sua ultime e tenera telefonata insieme alla madre prima dell’incidente che ha visto la Principessa perdere la vita.

La Principessa, prima di essere una donna con un titolo nobiliare cosi importante, era innanzitutto una mamma. Secondo quanto raccontato dal Principe William, la donna era molto amorevole e dolce con i suoi figli. Lo stesso William infatti in una recente intervista, ha raccontato la sua ultima telefonata con la sua mamma:

«Lei era a Parigi, io e mio fratello eravamo in Scozia in vacanza con i nostri cugini. Era sera e squillò il telefono. Quando eravamo piccoli non amavamo parlare al telefono con i nostri genitori. Se avessi saputo che era l’ultima telefonata non sarei stato così sbrigativo. Ci ha ricoperto d’amore».