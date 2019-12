‘L’ha fatto solo 13 volte con Carlo’ Lady Diana, l’assurdo retroscena viene fuori a distanza di anni

Emersi particolari scioccanti sui primi incontri tra il Principe Carlo e Lady Diana che ammise di essere rimasta traumatizzata

L’annuncio del matrimonio tra Lady Diana ed il Principe Carlo stupì tutti, ora emergono le dichiarazioni della Principessa dopo i primi incontri con il futuro sposo che disse di essere rimasta traumatizzata. Ecco cosa accadde

Il matrimonio più chiacchierato della storia britannica

La bella e dolce Lady Diana fu la moglie del Principe Carlo, futuro Re del Regno Unito, dal 1981 al 1996.

Solamente un anno dopo il divorzio la 36enne morì in un terribile incidente d’auto nel sud della Francia.

Il matrimonio però che agli occhi di tutti iniziò nel migliore dei modi, come in una favola, con la giovane ed ingenua ragazza che sposa un Principe, finì tra liti e scandali sui giornali.

Alcuni retroscena che riguardano però il periodo del fidanzamento stanno saltando fuori solamente ora e lasciano intendere che in realtà quel matrimonio non iniziò con il piede giusto, probabilmente perché il cuore di Carlo non fu mai libero dal sentimento verso Camilla Parker.

Lady Diana fu traumatizzata dalla notizia?

I tabloid inglesi si occupano spesso delle notizie che provengono dalla Famiglia Reale e a volte emergono anche fatti del passato di cui tutti erano all’oscuro ma che potrebbero dare una nuova luce sugli eventi passati.

Una delle ultime rivelazioni riguarda proprio l’annuncio del fidanzamento tra Carlo e Diana.

Secondo quanto rivelato dal Daily Express la futura Principessa di Galles stessa restò traumatizzata ad apprenderne la notizia.

Ed il motivo è incredibile: lei e Carlo si erano incontrati solo 13 volte prima che il Principe stesso annunciasse in tv che avrebbe sposato Diana Spencer.

Diana ammise che il momento dell’annuncio del fidanzamento fu molto imbarazzante per lei anche per una battuta di pessimo gusto che fece il Principe con il giornalista che aveva chiesto ad entrambi se si amassero.

Dopo la risposta affermativa senza esitazioni di lei, Carlo infatti aggiunse:

“Qualunque cosa significhi ‘amore'”

Inoltre nel libro “La Regina e Di: la storia non raccontata” di Ingrid Seward si racconta del primo incontro tra Carlo e Diana dopo il divorzio, a Kensington Palace.

In quell’occasione Lady Diana avrebbe solo rivolto all’ex marito una straziante domanda: