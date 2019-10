Lady Diana, “Ti amerò per sempre”: il dolore dopo la dichiarazione segreta...

Lady Diana ha sofferto sin dai primi attimi del suo matrimonio, ma quello che ascolta un giorno è una telefonata segreta di Carlo e Diana

Tanti anni di matrimonio a tre per Lady Diana, sino a quando un giorno non ha detto basta e ha fatto scoppiare uno scandalo. Ma quella telefonata segreta non l’ha mai dimenticata.

Il matrimonio reale con tre persone

La Principessa del Popolo, scomparsa dopo un incidente mortale a Parigi, ha dovuto affrontare il suo matrimonio fatto di silenzi – protocollo e un amore non corrisposto.

La storia è oramai risaputa e il Principe Carlo ha amato sin dal primo minuto Camilla Parker dovendo rinunciare per il bene della Corona e per il volere di sua madre, la Regina Elisabetta.

Ma il matrimonio dell’erede al trono non fu mai a due bensì a tre perché non ha mai rinunciato al suo vero amore. Una storia che la sua prima moglie ha nascosto finché ha potuto, cercando di colmare il suo dolore quando ha visto gli occhi tristi di Camilla al loro matrimonio e quando lui scappava per passare il week end insieme a lei.

Ma quella telefonata segreta le ha spezzato il cuore.

La telefonata segreta di Carlo e Camilla

Una telefonata ascoltata da Diana Spencere ed emersa grazie a delle cassette, registrate come sorta di diario e poi consegnate a Andrew Morton – che ha riportato tutto nel libro “Diana: la sua vera storia”.

Nel libro tutti gli scandali, le fughe del marito e il grande dolore – ma soprattutto una telefonata che lei ha ascoltato e nessuno mai si è accorto:

“ti amerò per sempre, qualsiasi cosa accada”

Questo è quello che Carlo ha detto a Camilla al telefono, pensando di non essere ascoltato dalla moglie: una moglie che sapeva già tutto ed era devastata dal dolore.