Lady Diana, la sua tomba abbandonata tra erba e foglie: la decisione dopo le aspre critiche

Lady Diana, tantissime le critiche alla famiglia Spencer per la decisione sulla sua tomba, lasciata e abbandonata tra foglie ed erbacce. Ma perché?

La morte di Lady Diana ancora oggi scuote il nostro cuore, come se dovesse ancora accadere qualcosa di inaspettato e i tanti segreti venire a galla. Ma quello che ha fatto insorgere gli inglesi riguarda la sua tomba – abbandonata alla natura.

La tomba abbandonata di Lady Diana

Per chi ancora non lo sapesse, la salma della principessa si trova presso la tomba di famiglia ad Althor Estate che si trova nel Northamptonshire.

Una decisione presa dopo il terribile incidente del 31 agosto 1997, dove l’amata madre di Harry e William morì insieme al fidanzato Dodi Al Fayet e altre due persone.

Mentre gli inglesi pensavano ad un riposo tranquillo e in una oasi di pace, le foto fatte emergere tempo addietro sulla stampa locale hanno fatto insorgere tutti quanti.

La tomba della principessa del popolo è visibilmente abbandonata alla natura, tra erba alta – foglie e senza alcuna cura personale. Perché si è arrivati a questo?

La decisione presa dalla famiglia Spencer

Il Mirror ha fatto luce sulla questione, evidenziando che tutto questo non deve essere interpretato come menefreghismo ma come volere della sua famiglia.

Gli Specer, infatti, hanno pensato di lasciare la tomba alla natura al fine che la principessa si potesse fondere con la stessa diventando una cosa unica tra terra e cielo.

Tutto questo però non è stato accolto bene dai cittadini, che hanno visto tale azione come qualcosa di molto brutto nei confronti di una donna – che aveva già sofferto in vita.

Per questo motivo suo fratello Charles ha deciso di investire alcune migliaia di sterline per rimettere a nuovo sia la tomba di famiglia e sia il giardino circostante, così da dare una “seconda vita” anche alla sorella.