Lady Diana rivelati i dati dell’autopsia: cosa l’ha uccisa veramente

Lady Diana, emerge la verità sulla morte della principessa: ecco cosa ha ucciso l’ex moglie del Principe Carlo, le parole del medico legale

La scomparsa della Principessa Diana ha lasciato un vuoto nel cuore del popolo britannico. Il medico legale fa luce sulle cause della sua morte, ecco le sue parole.

Le cause della morte di Lady Diana

Il 31 agosto del 1997 la Principessa del Galles fu coinvolta in un tragico incidente stradale sotto il sotto il tunnel dell’Alma a Parigi. La sua morte lasciò i sudditi col fiato sospeso perchè dopo l’impatto Diana Spencer era ancora viva ma morì qualche ora dopo in una struttura ospedaliera francese. Lo scorso aprile, sono emersi ulteriori dettagli relativi alle cause della morte dell’ex moglie del Principe Carlo.

Le rivelazioni sulla tragica scomparsa della mamma di William e Harry non finiscono a mai. A rivelare altre notizie in merito alla sua morte è il patologo forense britannico, Richard Shepherd.

Le parole del patologo forense

Nel suo libro di memorie, intitolato Unnatural causes, Richard Shepherd si è occupato anche della morte di Lady Diana. Il medico legale ha fatto luce sulla lesione che ha causato la sua morte:

«La ferita di Diana è così rara che credo di non averla mai più vista durante la mia intera carriera»

Il medico legale ha poi aggiunto che se avesse indossato la cintura di sicurezza la principessa non sarebbe morta. Una lesione davvero piccola ma fatale perché nel punto sbagliato. Negli anni, è anche emerso che i soccorsi non furono tempestivi. Ad ogni modo, la scomparsa della Principessa Diana ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha sempre amata.