Lady Diana, il suo ultimo sogno infranto ‘Glielo hanno impedito’: terrorizzata dalla reazione della Regina

Lady Diana aveva un viso stupendo, un’espressività unica. E aveva un sogno che purtroppo non riuscì mai a realizzare: ‘Glielo hanno impedito’

La Principessa triste, Lady Diana, eppure tanto amata. Ma qual era il motivo di questa tristezza che si trascinava da sempre dietro e che non le permetteva di avere la vita che avrebbe sempre voluto vivere e la libertà di fare che avrebbe di certo meritato. Aveva la Corona, ma si sentiva una del popolo.

Lady Diana, il suo ultimo sogno infranto

Un sogno che non ha avuto nemmeno un timido inizio. Tutti sanno chi è Lady Diana, ma pochi sanno chi sarebbe potuta diventare Diana Spencer, ex consorte del Principe Carlo D’Inghilterra e mamma di William e Harry. Negli anni ’90, infatti, a Lady Diana mancava poco dall’esordire al fianco del celebre attore di Kevin Costner.

La notizia è stata diffusa da veramente poco, ma sviscera bene i motivi per i quali la carriera cinematografica di Diana Spencer non cominciò mai davvero.

La Principessa con Whitney Houston e Kevin Costner

Prima del terribile incidente che fu la causa della sua morte il 31 agosto 1997, l’ex consorte reale era stata contattata dal regista di una delle pellicole più importanti degli anni ‘90: Guardia del Corpo. Il progetto verteva sul fatto di mettere in scena un film con delle star come Whitney Houston e Kevin Costner con Lady Diana in qualità di protagonista femminile.

Alla testata People, Kevin Costner ha ammesso di essere particolarmente entusiasta per quest’idea: voleva a tutti i costi recitare al fianco di Diana. Pare che l’attore ebbe un diretto confronto con la Principessa che, nei primi tempi, ammise di essere ben predisposta per il film.

Diana seppe da Kevin Costner quale scena avrebbe dovuto girare

Eppure, sembra proprio che la cosa non andò mai in porto: Lady Diana, infatti, seppe da Costner della scena di un bacio e la cosa non le stette bene affatto. A farla desistere dalla parte che le sarebbe stata assegnata se avesse accettato, fu la considerazione della famiglia reale che ne sarebbe derivata.

Inoltre, la sceneggiatura del film venne terminata il 30 agosto 1997, il giorno antecedente la morte di Lady D e la sua realizzazione non fu mai portata davvero agli alti livelli sperati con la partecipazione della Spencer.