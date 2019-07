Lady Diana ‘Aprì quel pacco e scoppiò a piangere’: la terribile scoperta a poche ore dalle nozze

Lady Diana, parla la giornalista che la intervistò il giorno prima del matrimonio. Cosa scoprì la Principessa a poche ore dalle nozze

E’ stata resa pubblica l’intervista rilasciata da Lady Diana nella vigilia della sue nozze con il Principe Carlo. A raccontare quel giorno e le sue dichiarazioni i giornalisti presenti quel giorno.

L’intervista di Lady Diana il giorno prima delle nozze

Ad intervistare Lady Diana la sera prima delle nozze è stata una delle emittenti più importanti della nazione e un pilastro del Nine O’Clock News, nello specifico due giornalisti Andrew Gardne e Angela Ripon.

La cerimonia si è svolta nella Cattedrale di St Paul il 29 luglio 1981. Angela, ora 74 enne, racconta come sono andate le cose durante l’intervista, dichiarando come l’incontro sia stato gestito dallo staff per cercare di nascondere le tensioni.

La giornalista racconta di quando lei ed il collega Andrew, furono chiamati nell’ufficio di Michael Shea, che allora era il segretario stampa della Regina, ed a tal proposito ha dichiarato:

“Era seduto dietro la sua grandissima scrivania antica e disse:” Ti rendi conto di sapere, puoi solo fare le domande che abbiamo concordato

Ed oltre a questo aggiunse che era assolutamente vietato parlare del vestito che avrebbe dovuto indossare per il gran giorno.

Le risposte di Diana e le confessioni sul sul abito da sposa

L’intervista si è svolta sotto l’attenta supervisione del segretario della Regina, fino a quando Carlo non invito i due giornalisti a prendere un tè nei loro alloggi privati e fu allora che Angela ne approfittò per fare della domande a Diana sul suo vestito:

quando ho indossato il vestito, tutte le ragazze nel laboratorio, hanno applaudito e pianto e disse: “Oh signora, sembri proprio una principessa delle fate

Questo fu la risposta di Lady Diana, visibilmente emozionata. Per la Spencer era un contesto del tutto nuovo infatti e stava finalmente coronando il suo sogno.

“Era un nuovo territorio, era fuori dalla sua portata. E c’era quest’uomo in piedi dietro di te, dietro la persona che ti sta intervistando, assicurandoti che vada tutto bene.

Tutti avrebbero accusato un po’ di nervosismo.

“Quando l’intervista è terminata, ho detto loro: ‘Vi auguro tanti anni felici insieme’ e Carlo ha guardato verso di lei poi ha abbassato lo sguardo verso il pavimento.

“Forse avremmo dovuto leggere molto di più in quelle espressioni a cinque secondi dalla fine dell’intervista. Potrebbe averci detto molto di più su ciò che doveva venire. Col senno di poi, leggi molto di più nel linguaggio del corpo, su ciò che è stato detto, sugli sguardi che sono stati dati, sulle reazioni.’

I dubbi di Diana: cosa scoprì a poche ore dalle nozze

Lady Diana viveva una situazione già piuttosto angosciosa. Solo una settimana prima del matrimonio, mentre i regali di nozze invadevano Buckingham Palace, nell’ufficio di Michael Colborne, segretario personale del Principe Carlo, aveva visto un pacco che portava il nome di Camilla. Il biografo reale Christopher Wilson rivela che chiese il permesso di aprirlo e scoprì che era un braccialetto d’oro inciso con le lettere “G” e “F ”. In precedenza, Diana aveva trovato fiori che Carlo aveva regalato a Camilla con un bigliettino: “A Gladys da Fred”.

Wilson rivela che Diana crollò per l’ennesima prova della vicinanza tra i due. Si scoprì poi che lo stesso Carlo aveva confidato agli amici che non era sicuro di portare all’altare Diana.