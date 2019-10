Lady Diana ‘Tentò di uccidere William’: il motivo inquietante del gesto, la rivelazione da brividi

Lady Diana, la clamorosa rivelazione: “la principessa triste tentò di uccidere William. Ecco tutta la verità”

La storia d’amore tra Lady Diana e il principe Carlo ha da sempre catturato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Una relazione difficile, tormentata e che ancora oggi continua a fare discutere. Nel libro scritto da Andrew Morton emergono altri dettagli inediti sul matrimonio della coppia reale: la principessa triste tentò di abortire pur di salvare il rapporto con suo marito.

Lady Diana, il retroscena sul matrimonio

Il loro matrimonio ha fatto sognare numerosi fan in tutto il mondo. Una storia d’amore che apparentemente sembrava il coronamento di un sogno ma che in realtà ha fatto soffrire non poco la coppia. Nel libro scritto da Andrew Morton, intitolato The True Story-In Her Own Words emergono nuovi dettagli sulla relazione tra il principe Carlo e Lady Diana.

Nel dettaglio, il libro contiene le trascrizioni di alcune audiocassetta che la principessa triste aveva registrato. Un racconto inedito in cui rivela il suo rapporto con il marito, compromesso anche dalla forte presenza di Camilla Parker. In una di queste, la principessa Diana rivela l’estremo gesto per salvale il suo matrimonio.

Il retroscena sul matrimonio reale

Pur di catturare l’attenzione del suo consorte, la principessa triste mise in atto un gesto estremo. Nel 1991, la Spencer ha dichiarato che quando era incinta di quattro mesi del suo primogenito si è lanciata dalle scale nel tentativo di farsi notare da suo marito:

“Quando ero incinta di 4 mesi di William mi sono buttata giù dalle scale, nel tentativo di attirare l’attenzione di mio marito. Avevo detto a Carlo che mi sentivo davvero disperata e piangevo a dirotto.”

Lady D ha poi aggiunto: