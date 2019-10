‘Lo sorprese in bagno mentre…’ Lady Diana il tradimento di Carlo la devastò: il modo imbarazzante in cui lo scoprì

‘Lo sorprese in bagno mentre…’ Lady Diana il tradimento di Carlo la...

Svelata solo ora l’intervista in cui Lady Diana raccontò come aveva scoperto che il Principe Carlo la tradiva. Le sconvolgenti parole della Principessa

Tutti sappiamo che il matrimonio di Lady Diana ed il Principe Carlo finì anche per il tradimento con Camilla Parker, ma solo ora è stato rivelato il momento preciso in cui Diana ne ebbe la conferma.

Lady Diana tra protocollo reale e tradimenti

La appena 20 enne Diana Spencer il 29 luglio 1981 divenne la Principessa di Galles convolando a nozze con il Principe Carlo. Per Diana proveniente da una famiglia nobile e molto conosciuta a Palazzo ma allo stesso tempo con un vissuto privato molto complesso che segnò il carattere della Principessa.

Il rapporto di Diana bambina con la madre Lady Althor fu molto difficile, a causa depressione della donna in seguito alla perdita di un figlio.

La giovane sposa dell’erede al trono crebbe dunque con un senso di abbandono e di voglia di riscatto che divennero palesi quando entro a far parte della Famiglia Reale.

Come si è saputo dalle tante testimonianze di amici, Lady Diana aveva un carattere ribelle e il rigido protocollo di corte le stava stretto.

Questo fatto, unito alla mancanza di attenzioni e amore che lamentava da parte del marito Carlo contribuirono a maturare in lei la voglia di separarsi.

Ma l’evento che diede il colpo finale al loro matrimonio fu senza dubbio la rivelazione dell’amore extraconiugale di Carlo per Camilla Parker amica storica del Principe.

La telefonata scioccante che cambiò tutto

Il biografo ufficiale di Lady D. Andrew Morton ha reso pubbliche le dichiarazioni che Diana fece in un’intervista risalente al 1991 come riporta Fabiosa.it

La Principessa raccontò infatti di un triste episodio che le diede la conferma del tradimento del marito con Camilla.

“Una volta l’ho sentito parlare al suo cellulare nel suo bagno dicendo: ‘Qualunque cosa accada, ti amerò per sempre’. “

La Principessa confessò di essere scoppiata a piangere perché questa scoperta le spezzò il cuore. Pur affrontando il Principe e litigandoci però, le cose non cambiarono granché come ben sappiamo.

Questo fu probabilmente solo un’episodio tra i tanti indizi che negli anni Carlo e Camilla avevano lasciato sulla loro relazione.

Come racconta Diana nell’intervista, già nel lontano 1981 quindi appena sposati, aveva trovato un braccialetto con le iniziali di Camilla, intuendo che fosse un regalo per la donna.

Diana ammise di non aver voluto indagare oltre anche in altre occasioni ma di aver capito che la storia tra il Principe Carlo e Camilla Parker andava avanti fin dal lontano 1971.

Con il divorzio nel 1996 la storia tra i due amanti storici divenne pubblica ma solo nel 2005 convolarono a seconde nozze.

Per sfortuna, o fortuna per lei, Diana morì nel 1997 e non subì altro dolore da questo amore.