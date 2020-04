Lady Diana, “il rito per allontare il suo spirito”: la mossa della Regina Elisabetta gela gli inglesi

Lady Diana, “il rito per allontare il suo spirito”: la mossa della...

La faida tra Lady Diana e la Regina Elisabetta continua anche dopo la morte della Principessa? Secondo un diario trovato di un giornalista sì.

Lady Diana ancora viva e presente nel cuore di tutti gli inglesi, resta presente in ogni attimo. Ma non per la Regina Elisabetta: che cosa significa quel rito di cui tutti hanno parlato?

Il rito della Regina Elisabetta

Un gesto che ha gelato gli inglesi e che se fosse vero minerebbe ancora di più una situazione già compromessa da tempo. Lo riporta il Daily Mail, che rende pubblici uno dei diari di Kenneth Rose – giornalista esperto della Royal Family morto nel 2014.

Secondo questi scritti un sacerdote sarebbe stato chiamato dalla Regina Elisabetta per compiere un rito particolare al fine di allontanare il fantasma della Principessa. Lo stesso sarebbe presente all’interno di una delle stanze della casa invernale di Sandrigham (dove la famiglia Reale trascorre il Natale).

Tantissimi gli scritti del giornalista che vanno dal 1995 sino al 2005: ma uno in particolare ha attirato l’attenzione degli inglesi, ovvero quello datato 2 gennaio 2001. Tra le righe si racconta di questo rito particolare che gli sarebbe stato raccontato da Lady Prue Penn – dama di compagnia della Regina Madre (ancora viva quando è accaduto il fatto).

Le parole inedite di Lady Prue

Dal diario di Kenneth Rose, riportato dal Daily Mail, si legge:

“la regina l’aveva invitata a partecipare ad un piccolo servizio condotto dal parroco locale in una delle sue stanze”

Questo perché alcuni dei servitori si erano lamentati sul fatto che una delle stanze – secondo loro – fosse infestata dai fantasmi, tanto da rifiutarsi di lavorare.

Al rito hanno partecipato la dama di compagnia della Regina Madre, questa ultima e la Regina Elisabetta:

“il parroco camminava da una stanza all’altra e provava davvero una sorta di irrequietudine in una di queste”

La stanza incriminata era quella del piano terra, trasformata in camera da letto da Re Giorgio VI durante gli ultimi mesi di vita:

“il parroco ha quindi svolto un rito proprio lì, per portare nuovamente tranquillità”

A seguito di questo sono state dette delle preghiere particolari da parte delle tre donne presenti: