Lady Diana ‘Un incubo assoluto’ le spiazzanti rivelazioni del Principe William sulla mamma scomparsa

Il Principe William risponde ai sudditi sul come sarebbe stata Lady Diana adesso se fosse ancora vita. La risposta è stata davvero spiazzante

Sono trascorsi 22 anni dalla prematura morte di Lady Diana, meglio conosciuta anche come la ‘Principessa Triste del Galles’.

Moglie del Principe Carlo e madre del Principe William e del Principe Harry si è persa tanti eventi importanti della loro vita, dai matrimoni alla nascita dei suoi nipotini.

Una mancanza, un vuoto che trapela assordante a distanza di anni dalla sua scomparsa.

In uno dei suoi ultimi articoli, il tabloid locale, l’Express, ha riportato alcune rivelazioni inaspettate e spiazzanti fatte proprio dal Principe William, sul conto di Diana.

Principe William: ‘Lady Diana sarebbe stato un incubo come…’

Parole forti, quasi lontane dalla figura quasi angelica che ha sempre contraddistinto l’icona e il ricordo della Principessa del Galles.

Secondo le ultime rivelazioni fatte dal Principe William riprese in uno degli ultimi documentari registrati nel 2017 ‘Diana, Our Mother: Her Life and Legacy’ che tradotto in italiano sarebbe ‘Diana, nostra Madre: La sua Vita e la sua Eredità’, Lady Diana sarebbe un ‘incubo assoluto’ nelle vesti di nonna.

Il Principe William racconta come sarebbe Diana con i suoi nipoti se fosse ancora in vita.

I sudditi sorpresi inizialmente da tali rivelazioni si sono chiesti subito il perchè.

Il Principe William ci ha tenuto a sottolineare la bonarietà dei termini utilizzati rivelando che secondo lui sua madre sarebbe stata una perfetta complice dei suoi nipotini al punto di lasciare confusione e disastri ovunque durante le lunghe sessioni di gioco:

‘Probabilmente, sarebbe arrivata all’ora di fare il bagno, mettendo su una scena meravigliosa con bolle dappertutto e spargendo l’acqua praticamente ovunque. E poi se ne sarebbe andata lasciando tutto così’

poi prosegue e conclude con commozione:

‘sarebbe stata una nonna amorevole’

Belle parole, ma anche decisamente inaspettate.