Lady Diana, l’eredità esclusiva lasciata al piccolo George: ‘Un dono speciale’

Royal Family, tra poco George tornerà a scuola ed il suo curriculm prevede il balletto, la grande passione di Lady Diana

Tra poco il piccolo Principe George riprenderà le lezioni nella scuola di San Tommaso, ed il suo curriculum scolastico prevede il balletto, grande passione della nonna Lady Diana.

Principe George, il balletto la passione in comune con Lady Diana

Il figlio di William e Kate, George, tra poco riprenderà le sue lezioni nella scuola che frequenta da due anni. Quest’anno il suo curriculum scolastico sarà ulteriormente arrichhito con nuove discipline e, una di queste il balletto.

Il capo della scuola inferiore, Helen Haslem, ha scritto sul sito Web che George ed i suoi compagni quest’anno avranno delle lezioni di balletto, accompagnate da un pianista che suona dal vivo.

Già lo scorso anno, il Principe William, aveva dichiarato che il primogenito, ha da sempre una passione per la danza, così come la Principessa Diana, un’eredità preziosa che

Anche sua madre Kate ha incoraggiato la passione di George per il ballo, portandolo a vedere il Royal Ballet per Lo schiaccianoci alla Royal Opera House di Londra l’anno scorso.

L’eredità di Lady Diana contro le critiche degli ultimi giorni

Le lezioni di balletto che seguirà George, si basano sul programma della Royal Accademy of dance. Il direttore della scuola ha dichiarato che questo tipo di disciplina è stata progettata per far sviluppare nei bambini la resistenza, la creatività, espressione artistica.

Oltre queste discipline i bambini nella scuola studieranno il Francese e prenderanno lezioni di recitazione per imparare a gestire i problemi di gruppo attraverso il gioco.

Il mese scorso, è stato riferito che Kate, vorrebbe mandare George nella sua vecchia scuola, il Marlborough College, anziché William’s Eton, quando sarà pronto per andare alla scuola secondaria.

In questi giorni questa passione del piccolo George è stata duramente criticata da una conduttrice televisiva che trova l’amore per il balletto qualcosa di estremamente femminile. Ovviamente la conduttrice è stata costretta a chiedere scusa e a fare marcia indietro sulle sue dichiarazioni assolutamente fuori luogo nel 2019.

Intanto, anche Charlotte ha iniziato ad andare a scuola e frequenta la scuola materna di Willcocks a Kensington dallo scorso gennaio.