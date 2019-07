Lady Diana emerge il motivo del gesto umiliante: ‘Doveva farlo sempre quando era con Carlo’

Lady Diana aveva tantissimi sudditi che l’amavano ma non tutti sanno che spesso, per motivi strani, era costretta a fare delle cose con Carlo che non voleva

La vita della Principessa ha sempre affascinato tutti. Ma solo adesso emergono alcuni misteri del passato. Lady Diana in pubblico aveva delle strane abitudini, solo adesso, a distanza di anni dalla sua morte, emerge il motivo per cui faceva determinate cose. Abitudini che col tempo sono diventate tipiche del suo modo di essere. C’era una cosa che faceva sempre quando era in presenza di Carlo in pubblico. Un dettaglio che spesso non è passato inosservato. Oggi vi sveleremo il motivo di un gesto particolare.

Lady Diana è stata un icona ed un modello di comportamento per molte persone e nonostante la sua prematura scomparsa dopo il tragico incidente a Parigi nel 1997 è ancora impresa nei cuori delle persone.

Nonostante la sua timidezza la Spencer riusciva a mettere a loro agio le persone con cui interagiva, non mettendoli in soggezione nonostante la sua posizione nella famiglia Reale.

Una delle caratteristiche che ha sempre contraddistinto la Principessa è stata la sua sincerità, infatti ha sempre parlato volentieri con tutti, infrangendo anche il protocollo che impediva ai reali di avere un contatto fisico con chi non lo era.

Oltre questo si è sempre molto impegnata per il sociale e le persone che nella vita non hanno avuto la sua fortuna, facendo visita ad orfanotrofi, baraccopoli e centri in cui si accoglievano i malati. E’ stata il primo membro della famiglia reale a stringere la mano a persone con l’AIDS e l’HIV, senza indossare protezioni. C’era una caratteristica che non è mai passata inosservata. Quando era in pubblico con Carlo, Diana faceva sempre un gesto particolare: abbassava la testa.

Ma in molti si sono sempre domandati il motivo della sua abitudine di chinare sempre la testa in pubblico, sopratutto quando era in presenza del Principe Carlo.

Il motivo? La Principessa era molto alta, circa 1.78. Per questo motivo la Spencer non ha mai indossato i tacchi nelle cerimonie pubbliche ed era solita a chinare la testa per evitare di essere più alta dell’ex marito il Principe Carlo.

Infatti in questo modo la coppia dava l’idea di essere allo stesso livello, facendo notare meno la differenza d’altezza tra i due.