Lady Diana, in treno prima di fare l’amore con Carlo: ‘Accadde qualcosa di imbarazzante’

Lady Diana, in treno prima di fare l’amore con Carlo: ‘Accadde qualcosa...

Lady Diana fu una Principessa molto amata proprio per la sua sincerità con i sudditi. Alcuni imbarazzanti dettagli del suo passato emergono però solo oggi



Il Principe Carlo e Lady DianaLady Diana è rimasta nei cuori di moltissime persone e ancora oggi a distanza di anni dal suo incidente si continua a parlare di lei ricordandola con grande affetto. Ultimamente sono emersi nuovi dettagli che spiegano come avvenne il suo incontro con Carlo e alcuni aneddoti sono davvero molto imbarazzanti ma in parte spiegano quale pressione subiva, praticamente sempre per il ruolo che ricopriva, la compianta Principessa.

Lady Diana: l’imbarazzante incontro sul treno e la decisione di Carlo

Secondo alcune fonti Camilla, l’attuale moglie di Carlo, ha suggerito al Principe di sposare Diana, in quanto candidata ideale al ruolo di moglie: di bell’aspetto, composta, elegante e conosceva la famiglia Reale.

L’incontro ufficiale tra Carlo e Diana avvenne quando lei aveva solo 16 anni, dopo una visita d’onore della regina di Norvegia. Nonostante i due si conoscevano dall’infanzia fu da li che nacque tutto, anche se il Principe aveva ben 13 anni più di lei. Ed è questa la storia che più o meno tutti conosciamo. Ma sono emersi dei particolari di un viaggio in treno piuttosto imbarazzante.

Il Sunday Mirror riporta alcuni dettagli di un incontro all’inizio della loro frequentazione piuttosto ”piccante”. A quanto pare i due si incontrarono in un viaggio sul treno ufficiale della famiglia reale.

Così Carlo decise di far fermare il treno su un binario morto per sottoporre Diana ad una visita ginecologica. Un ginecologo doveva confermare la verginità della Spencer prima di procedere con il matrimonio. Secondo il protocollo Reale la ”purezza” è un requisito molto importante poichè sarebbe dovuta diventare regina.

L’incidente di Lady Diana

Era la notte del 31 Agosto del 1997, sono passati 23 anni dal tragico incidente in cui Diana perse la vita. Aveva 36 anni, rimase vittima di un incidente stradale a Parigi nel tunnel Pont de l’Alma. Nella macchina c’era anche il compagno della Principessa: Dodi Al- Fajed, morto anche lui nello scontro.

La macchina guidata da Henri Paul, andò a sbattere contro il tredicesimo pilastro della galleria.Ma le dinamiche dell’incidente non hanno convinto tutti, infatti alcuni sostengono che in realtà dietro la morte della Spencer in realtà ci sia la storia d’amore con Carlo, dal quale ha divorziato nel ’96.