Lady Diana ‘Ebbe una relazione con un parente di Carlo’: la scioccante rivelazione ad anni dalla morte

Lady Diana, svelato un segreto davvero molto imbarazzante per la famiglia reale. Non doveva sposare Carlo, bensì un suo stretto parente

Dopo anni dalla morte della Spencer, emergono grazie ad una biografia scritta da Andrew Morton dei segreti inediti che riguardano lei ed il Principe Andrew, fratello di Carlo.

Il segreto di Lady Diana

Grazie al biografo reale Andrew Morton, emergono dettagli inediti sulla vita di Lady D.

La Principessa ha sposato Carlo nel 1981, ma secondo Morton in realtà non era lui l’uomo dei sogni della Spencer. Secondo quanto quanto scritto nel libro del biografo: ”The Playboy Prince” in realtà la Spencer avrebbe dovuto sposare Andrew, proprio il fratello del Principe.

Morton scrive:

“Uno dei primi patiti di (Andrew) era una certa Lady Diana Spencer che aveva incontrato quando era a Sandringham”

Ma non solo, anche la stessa Lady Diana ha sempre dichiarato fin da giovane, che avrebbe sposato Andrew, ma poi sappiamo come sono andate le cose: stessa famiglia ma nome differente.

A sostegno di questa affermazione arriva anche nel 2017 un documentario intitolato: The Diana Story.

Nel documentario infatti, interviene anche l’ex governante della Spencer che afferma:

“Pensavamo che sarebbe stata con il principe Andrew”

Ma nonostante quanto pensavano Diana si è messa con Carlo.

Il matrimonio con l Principe Carlo

Nonostante le varie testimonianze e quanto dichiarato da lei stessa, Diana non sposo mai Andrew, anzi si fidanzò con il fratello Carlo conosciuto a 16 anni mentre era impegnato con la sorella maggiore della Principessa ovvero Sarah Spencer.

Dopo cinque anni, Andrew invece sposò Sarah Ferguson ma nel 1992 i due si separarono.

Anche se negli ultimi anni Andrew a Sarah sono stati soprannominati ”La coppia divorziata più felice del mondo”, infatti tra i due sembra esserci stato un ritorno di fiamma e si parla di un nuovo matrimonio tra i due prima che finisca l’anno.

E’ dal matrimonio tra Harry e Meghan che va avanti la cosa, ed i due sono tornati gradualmente sotto i riflettori insieme.

“Andrew sta facendo tutto il possibile per riportare la Ferguson nella piega reale”

Questo ha dichiarato una fonte all’interno del palazzo reale.