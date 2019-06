Lady Diana ‘in camera da letto con Carlo era violenta’: l’inquietante retroscena sulla Principessa

Principe Carlo e Lady Diana, un libro rivela dettagli inediti sulla vita privata della famiglia reale

Una storia d’amore tutt’altro che romantica quella tra Il Principe Carlo e Lady Diana. Un libro, pubblicato nel 2017, rivela nuovi dettagli sulla loro tormentata relazione.

I dettagli rivelati da un nuovo libro sulla famiglia reale

Le diverse immagini che circolano in rete sono una rappresentazione della famiglia perfetta. In realtà, la relazione tra l’erede al trono e la principessa Diana non è stata la classica fiaba reale. Nell’aprile del 2017, è stato pubblicato un nuovo libro sulla famiglia reale in cui emergono ulteriori dettagli riguardanti la vita privata del Principe Carlo e Lady Diana.

Nella biografia reale di Sally Bedell Smith, intitolata “Principe Carlo: le passioni e i paradossi di una vita improbabile” vi è anche una lettere scritta dal padre Filippo per convincere suo figlio a sposarsi per ‘salvare’ la sua reputazione. Pamela Hicks , un’amica del principe ha poi rivelato:

“Non era innamorato, non era pronto. Ma psicologicamente ha interpretato la lettera del padre come un atto di bullismo e una coercizione”

Lady D picchiava Carlo: il motivo

Nel libro “Principe Carlo: le passioni e i paradossi di una vita improbabile“, inoltre, l’autrice racconta gli atteggiamenti assunti dalla Principessa Diana nei confronti di suo marito. Secondo quanto riportato da Bledell Smith, la mamma di William e Harry era solita prendere in giro Carlo con una frase che lo feriva nel profondo: ‘non diventerai mai re’.

La Spencer, ogni qualvolta che il Carlo si inginocchiava accanto al letto per pregare lo colpiva sulla teste e continuava a rimproverarlo. Circa 27 anni fa, il primo ministro britannico John Mayor annunciò il divorzio, formalizzato definitivamente nel ’96. Da allora, il Principe Carlo ha potuto vivere serenamente la sua relazione con Camilla Parker.