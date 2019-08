Lady Diana, il toccante omaggio di William e Harry nel giorno della sua scomparsa

Sono passati 22 anni da quanto Lady Diana ci ha lasciato e oggi, nel giorno della sua scomparsa, i figli le dedicano un toccante omaggio. Che cosa hanno deciso di fare?

22 anni da quella tragica notte dove Lady Diana perse la vita nel Tunnel di Parigi e ancora oggi è viva, nei nostri cuori ma soprattutto in quelli di William e Harry.

L’omaggio di Meghan Markle

Oggi Meghan Markle è la moglie del Principe William ma fino a ieri era, come noi, una spettatrice angosciata per quello che era accaduto alla Principessa del Popolo.

Un anno dopo la sua intervista alla Bbc che fece scalpore, dove viene ripercorsa la sua vita e dichiarata ufficialmente la relazione segreta tra il Principe Carlo e Camilla Parker – lei è a Parigi con Dodi Al Fayed e quel destino crudele che la attende.

Meghan, come moglie del secondogenito, insieme al piccolo Archie farà visita ad Althorp nel Northamptons in occasione del 22mo anniversario della morte. Una prima volta per al Duchessa che vuole rendere omaggio a sua suocera che non ha potuto conoscere ma che vede tutti i giorni attraverso gli occhi del marito e del cognato.

Il luogo si raggiunge in barca ed è una piccola isola privata non accessibile a turisti e curiosi.

La celebrazione di William e Harry oggi 31 agosto 2019

Non solo questo, ma i due fratelli ogni anno cercano di celebrare la loro mamma in tutti i modi possibili. Come evidenza l’Express, anche quest’anno William e Harry dedicheranno a lei questa giornata che per loro ha significato una ferita nel cuore – che non guarirà mai.

Secondo quanto riportato dal quotidiano attraverso una fonte anonima, i due fratelli si incontrato a Kensington Palace per pranzare o cenare insieme – ricordando tutti i momenti passati con lei e gli insegnamenti ricevuti.

Si recheranno dove la mamma è stata sepolta, con le loro mogli e figli e trascorreranno una giornata insieme – in privato e nella più completa intimità.

Oggi, qui in Italia, anche la Cinque dedica una giornata speciale nel ricordo della tanto amata Principessa con l’intervista di William e Harry dove viene ripercorsa tutta la loro vita insieme.