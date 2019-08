Lady Diana ‘Non ce la faccio più’: emergono le ultime parole il giorno dell’incidente a Parigi

A pochi giorni dall’anniversario della morte di Lady Diana, emergono le sue inquietanti parole durante la vacanza con Dodi a Parigi

Le ultime parole di Lady Diana rivelate da un esperto emergono proprio pochi giorni prima dall’anniversario, della terribile morte. Che cosa è successo?

Lady Diana, il dolore e la sua ultima vacanza

La notizia della morte della Principessa del Galles, Diana Spencer sconvolse il mondo e da 22 anni continuano ad apparire sui tabloid nuovi inquietanti particolari sull’ultimo periodo di vita della “Principessa triste”.

Il divorzio dal Principe Carlo fu per Diana emotivamente devastante e lei nel periodo che seguì cercò in ogni modo di tirarsi su.

Cercò anche di non farsi trascinare dagli scandali e dalle critiche dell’opinione pubblica ma i paparazzi non la lasciavano un attimo.

La sua psiche però già provata dalla depressione e dai problemi di bulimia sofferti in passato, subì un colpo ancora peggiore in seguito alla scoperta dei tradimenti di Carlo e alla fine burrascosa del suo matrimonio.

La Principessa del Galles si tuffò in storie d’amore sbagliate o effimere fino al legame con il figlio del magnate di Harrod’s Mohamed-al-Fayed, dal quale rumors mai acclarati dicono aspettasse anche un bambino.

Emerse le ultime parole della Principessa

Ora il Daily Express riporta un’intervista a Paul Burrell l’ex maggiordomo reale per il documentario di Amazon Prime “La storia di Diana” e solleva nuovi dubbi sui veri sentimenti di Lady D.

Nel video Burrell afferma infatti di aver parlato con Diana mentre lei e Dodi erano in vacanza in Francia, nell’agosto del 1997.

La Principessa infatti era stata in un primo periodo proprio in Francia con i suoi figli, William ed Harry , insieme alla famiglia al-Fayed.

In seguito aveva riportato i bambini a Balmoral dall’ex marito il Principe Carlo ed era tornata in Francia per proseguire la vacanza in yacht.

Eppure da queste nuove rivelazioni non sembrava molto felice.

Diana, afferma l’ex maggiordomo, gli rivelò di voler tornare prima a casa, di avere programmato di rientrare il 31 Agosto, proprio il giorno dell’incidente sotto al Ponte dell’Alma.

“TORNERO’ A CASA DOMENICA, PAUL…SONO COSI’ STUFA”

avrebbe rivelato la Principessa durante la telefonata, aggiungendo:

“SONO IN QUESTA BARCA, SOTTO E’ UN FREDDO GELIDO, FUORI UN CALDO BOLLENTE”

“VOGLIO TORNARE A CASA”

e ancora :

“DODI E’ DAVVERO VIZIATO E molto GENEROSO…”

Aggiungendo che non aveva altro modo per tornare a casa che accompagnare prima Dodi a Parigi per alcuni affari e poi tornare insieme sul jet Harrods.

Sicuramente queste parole colpiscono alla luce di quello che si sa successe poi e perché sorge il dubbio che forse Diana si fosse pentita del viaggio e magari la mancanza dei figli fosse troppo difficile da accettare: nuovi scenari allora si sarebbero delineati ma il destino non ha permesso di scoprirlo.