Lady Diana ‘Hanno modificato il suo testamento’: la sconvolgente verità sulla eredità di William e Harry

Lady Diana Spencer, dopo il divorzio dal Principe Carlo d’Inghilterra e dopo la sua morte, pare abbia arricchito i suoi figli e anche le nuore. Ecco come

Tutti ricorderanno la bella e triste Lady Diana Spencer: una delle icone degli anni 90 che rivoluzionò il mondo reale inglese e fece ricredere tutti gli scettici sul suo conto. Una principessa, una moglie, che visse un terribile periodo di bulimia fino alla sua morte, ma che non fu mai dimenticata per il suo grande coraggio.

Ancora oggi ci si interroga su quanto denaro abbiamo ereditato William e Harry e su chi ha messo mano al testamento di Lady Diana dopo la sua morte. Secondo il testamento di Diana, redatto alcuni anni prima della tragedia e corretto poco tempo prima, sua madre, Frances Kydd, e sua sorella, Sarah McCorquodale, avrebbero dovuto essere le fiduciarie e esecutrici. Tutti i gioielli e tre quarti dei suoi beni sarebbero andati ai figli, mentre il restante (un quarto) ai tanti figliocci.

Lady Diana chi ha modificato il suo testamento

Qualche mese dopo il funerale, la madre e la sorella di Lady Diana si sono recate in tribunale per far modificare alcune clausole del testamento. Secondo quanto riportato da Forbes, hanno voluto che Harry e William potessero usufruire della loro eredità allo scoccare dei 30 anni. Inoltre, hanno evitato che i figliocci approfittassero dell’eredità ma hanno fatto il modo che ognuno di questi ricevesse solamente un oggetto. Sono seguite polemiche dopo questa scelta, ma le due hanno agito in buona fede.

La corte ha autorizzato i cambiamenti decisi da Kydd e McCorquodale. Le due volevano che i figli di Diana ereditassero tutto (o quasi tutto), non solo i tre quarti della fortuna della madre. A 30 anni sicuramente avrebbero avuto la maturità necessaria per gestire ingenti somme di denaro.

Lady Diana Spencer non pensò solo ai suoi figli, ma anche alle sue future nuore

Pare, infatti, che lo stesso divorzio tra Lady Diana e il Principe Carlo d’Inghilterra abbia influenzato positivamente le somme di William e Harry. Ricordiamo, a tal proposito, che Diana divorziò dal figlio della Regina a causa della relazione coniugale di quest’ultimo con l’attuale moglie ( tramite rito civile ) Camilla Parker Bowles.

Eppure, Lady Diana non aveva pensato solo alle sue creature, ma anche alle future nuore, lasciandogli quindi una vasta e invidiabile collezione di gioielli in “dote”.

I gioielli di Diana alle nuove

Tuttavia, sebbene un certo numero di gioielli appartenessero proprio alla stessa Kate Middleton, consorte del principe William, questa si ritrovò a dover sopportare tante critiche per il solo fatto di aver indossato l’anello di fidanzamento della defunta principessa Spencer.

Lady Diana, insomma, lascia denaro, sì, ma anche tanti, troppi ricordi. La principessa triste ha caratterizzato le vite di molti, in tutto il mondo: il ricordo di donna buona, umile e caritatevole che lascia vale molto di più di qualsiasi somma di denaro o collezione di gioielli.