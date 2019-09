Lady Diana, scoperte le struggenti lettere private su William e Harry vendute all’asta

Lady Diana ancora in vita grazie ai ricordi, qualche gossip e la scoperta delle sue lettere ora messe all’asta. Messaggi struggenti per i suoi figli William e Harry

Una scoperta struggente, le lettere scritte dalle mani di Lady Diana con i racconti dei suoi piccoli e qualche aneddoto inaspettato. Ora è tutto all’asta con i ricordi che svaniranno chissà dove.

Il dolore di William e Harry

William e Harry oggi sono grandi ma il dolore per la perdita della madre è ancora vivo. I due ragazzi oggi sono mariti e padri, cercando in tutti i modi di trasmettere ai propri figli quell’amore così forte che la madre aveva per loro.

William racconta che ogni sera quando mette a dormire i suoi tre piccoli – George, Charlotte e Louis – racconta sempre un anettodo della nonna al fine che possano crescere con il ricordo seppur non la incontreranno mai durante la loro vita.

Stesso discorso per Harry, prima con Meghan e oggi con Archie raccontando ogni piccolo dettaglio intimo che nessuno conosce. A proposito di dettagli, ci sono delle lettere scritte di pugno proprio da Diana e che raccontava cose della quale nessuno, fino ad oggi, fosse a conoscenza.

Le lettere di Diana Spencer all’asta

Sono sei le struggenti lettere che sono state battute all’asta e vendute a circa 17mila euro. Le confessioni all’ex maggiordomo riguardano soprattutto i suoi figli:

“harry combina constantemente guai a scuola”

Per poi andare indietro nel tempo e raccontare una parte tenera di William:

“inonda il fratellino neonato con una infinità di baci e abbracci”

Offerte che sono arrivate da ogni parte del mondo e ognuno dei partecipanti ha potuto prendere una parte della vita della Principessa, tenendo fede alla grande collezione composta da 40 lettere manoscritte.

I figli crescono e lei scrive: