Lady Diana, “Lo faccio tutte le notti”: l’inedito e intimo racconto del Principe William sui suoi figli

Lady Diana è sempre presente e un racconto inedito del Principe William sui suoi figli ha lasciato gli inglesi – e non solo – senza parole. Ecco cosa ci siamo persi

Lady Diana non è più qui da 22 anni, ma i figli non la dimenticano e cercano di mandare avanti tutto il lavoro da lei iniziato. Ma c’è un racconto inedito del Principe William che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti.

La morte della Principessa del Popolo

Sono passati 22 il 31 agosto da quando la Principessa del Popolo ha lasciato questo mondo in maniera tragica. L’incidente nel tunnel di Parigi dove perse la vita anche Dodi Al Fayed ha segnato l’inizio di un cambiamento e non solo solo per il Regno Unito.

Qualcosa si è spezzato anche perché, ancora oggi, non si sa come e perché sia accaduto tutto questo. Ci sono molti complotti, ipotesi, testimonianze ma la cosa più grave è sapere che due bambini – oggi adulti – abbiano perso la loro mamma.

Due ragazzi che sono cresciuti nel suo ricordo e cercano di portare avanti tutto quello che lei ha iniziato e rivoluzionato. In loro due tutti vedono il suo sorriso, la sua grinta e la sua determinazione così che mai possa svanire il suo ricordo.

Il racconto inedito di William

Durante una inedita intervista alla Bbc dove William e Harry raccontano i tragici momenti dopo la morte e di come siano andati avanti in tutti questi anni, c’è un piccolo aneddoto molto intimo.

Alla domanda:

“come fai a far conoscere tua mamma ai tuoi figli?”

Lui racconta che in casa ci sono tantissime foto di Diana e che ogni notte, quando mette loro a dormire, racconta di lei e di tutto quello che ha fatto per loro così che crescano sentendo vicina la nonna:

“sarebbe una nonna perfetta. Verrebbe a casa, farebbe il bagnetto ai piccoli lasciando acqua dappertutto e ridendo…divertendosi con loro”

William vuole che i suoi figli sappiano chi sia stata questa donna e crescano con la consapevolezza di avere una nonna, in qualche modo presente nelle loro vite.