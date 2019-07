Lady Diana emerge la verità ‘Voleva due figlie’: il medico rivela le ultime decisioni della Principessa

Lady Diana, il medico della Principessa svela le sue ultime intenzioni con Hasnat Khan, il compagno con cui finì prima di morire in un incidente

Nuove rivelazioni su Lady Diana: parla l’esperto Reale, confessando il desiderio della Spencer: voleva due figlie da Hasnat Khan. Lo rivelò lei stessa ad un cardiologo.

La confessione di Lady Diana ed Hasnat Khan

Lady Diana è stata una dei membri Reali più amati di sempre. La Spencer ha fatto breccia nei cuori di molte persone e anche dopo la sua morte, in un terribile incidente, continuano ad emergere cose che la riguardano.

Proprio Sarah Bradford, biografa di molti Reali, ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua vita. A quanto pare negli anni ’90 Diana ebbe una relazione di due anni con Hasnat Khan.

Il signor Kahn è nato a Jhelum, in Pakistan, ma ha studiato all’Imperial College di Londra, ha lavorato al Royal Brampton Hospital e London Chest Hospital proprio nel periodo in cui stava vedendo la Principessa.

La coppia si è separata prima che Diana iniziasse a frequentare Dodi al Fayed, morto insieme alla Principessa a Parigi.

La Spencer: ”era pronta a sposarsi e voleva due figlie”

La Bradford ha dichiarato che Diana era pronta a sposarsi di nuovo ed aveva manifestato la volontà di volere due figlie femmine. La biografa ha riportato una conversazione che la Principessa ebbe con un dottore al quale rivelò:

quando diana ha incontrato il dottor Christiaan Barnard a una cena, gli ha detto che voleva sposare Khan e avere due figlie

La Spencer si mosse anche per far in modo che Khan si trasferisse, ma lui non volle lasciare l’Inghilterra e la loro relazione si concluse.

Anche durante l’inchiesta per la morte della Spencer Khan rivelò che si sarebbero dovuti sposare.

Il signor Kahn si è poi sposato nel 2006 con Hadia Sher Ali in Pakistan, ma hanno divorziato due anni dopo.