Lady Diana, “Mi ha distrutta”: emerge il terribile gesto del Principe Carlo dopo il fidanzamento

La vita di Lady Diana è stata ricca di tristezza, battaglie e gesti che hanno minato la sua salute fisica e mentale. Emerge quanto fatto dal Principe Carlo poche ore dopo il fidanzamento ufficiale.

Le registrazioni della Principessa del Popolo

La principessa Diana Spencer avrà mai pace? Sembra proprio di no, infatti emergono sempre novità per quanto riguarda il suo passato prima del terribile decesso.

Come è noto, dopo la sua morte, il noto giornalista Andrew Morton ha pubblicato le registrazioni con tutte le confidenze fatte dalla principessa per la stesura del suo libro. Il giornalista è conosciuto anche per aver rivelato al mondo di quanto Diana fosse infelice, ed era il 1992.

Quanto fatto dal giornalista dopo la morte della Spencer ha diviso notevolmente gli utenti di ogni parte del mondo, considerando il suo gesto non corretto. Proprio lei chiese a Morton di non far sentire mai a nessuno quanto contenuto in quelle registrazioni, in quanto confidenze strettamente personali.

Nonostante questo, una volta deceduta, il giornalista ha pensato che il mondo dovesse sapere e conoscere tutta la sua sofferenza alimentata negli anni.

Il gesto terribile del Principe Carlo dopo il fidanzamento

Tra le tante cose che si sono scoperte da quei nastri, tra le parole inedite di Diana, spunta anche una confessione su un gesto terribile del Principe Carlo poco dopo il fidanzamento:

“carlo mi mise la mano sulla pancia e mi disse che ero paffuta. quel gesto scatenò qualcosa dentro di me”

La lotta contro la bulimia iniziò proprio dopo quelle parole, una settimana dal fidanzamento ufficiale: l’inizio del periodo più brutto della sua vita.